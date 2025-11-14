Multi від Мінфін
14 листопада 2025, 12:14

xAI Ілона Маска залучає $15 млрд, збільшуючи оцінку до $200 млрд

Компанія Ілона Маска зі штучного інтелекту, xAI, перебуває в процесі залучення $15 мільярдів від інвесторів, що є значним збільшенням попереднього раунду. Проте сам Маск назвав цю новину «брехнею» у дописі на своїй соціальній платформі X. За даними джерел, нове фінансування підніме оцінку стартапу до $200 мільярдів. Про це повідомив телеканал CNBC.

Компанія Ілона Маска зі штучного інтелекту, xAI, перебуває в процесі залучення $15 мільярдів від інвесторів, що є значним збільшенням попереднього раунду.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Гонка капіталів у секторі ШІ

За даними CNBC, новий раунд фінансування додає $5 мільярдів до $10 мільярдів, про які телеканал повідомляв у вересні. Оцінка стартапу залишається на рівні $200 мільярдів. Джерела повідомляють, що значна частина цих коштів буде спрямована на закупівлю графічних процесорів (GPU), необхідних для роботи великих мовних моделей.

ШІ-стартапи продовжують залучати величезні обсяги капіталу на тлі шаленого попиту:

  • У вересні Anthropic закрив раунд на $13 мільярдів.
  • У жовтні OpenAI Сема Альтмана закрив продаж акцій з оцінкою $500 мільярдів, причому Reuters повідомляв про підготовку до IPO з оцінкою $1 трлн.

Суперечливі проєкти та зв'язок з Tesla

Діяльність xAI неодноразово викликала критику. Це стосується як будівництва великих енергоємних дата-центрів у Мемфісі, що використовують газові турбіни, так і продуктів компанії. Чат-бот Grok та онлайн-енциклопедія Grokipedia (конкурент Вікіпедії) зазнали широкої критики за генерацію та поширення неправдивого контенту, а в деяких випадках — антисемітської та іншої мови ворожнечі.

Компанія тісно пов'язана з іншими активами Маска:

  • У березні xAI придбала соціальну мережу X (колишній Twitter) в рамках угоди з обміну акціями, яка оцінила платформу в $33 млрд.
  • Чат-бот Grok інтегрований в інформаційно-розважальні системи нових автомобілів Tesla.
  • xAI закуповує у Tesla акумуляторні системи зберігання енергії на десятки мільйонів доларів для своїх дата-центрів.

Минулого тижня акціонери Tesla схвалили рекордний план винагороди для Ілона Маска на суму до $1 трлн. Водночас пропозиція, яка б дозволила самій Tesla інвестувати в xAI, не набрала достатньої кількості голосів і не була схвалена.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

