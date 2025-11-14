Binance запустила в Україні «Демо-торгівлю» для навчання криптоторгівлі

Криптовалютна біржа Binance оголосила про відкриття доступу до платформи Binance Demo Trading для користувачів з України. Новий режим дозволяє трейдерам, особливо новачкам, практикуватися на спотовому та ф'ючерсному ринках, використовуючи віртуальні кошти.

Принцип роботи

Платформа Demo Trading моделює реальні ринкові умови, але повністю усуває фінансовий ризик, оскільки працює з віртуальними коштами. Це дозволяє користувачам:

Здобути впевненість та відпрацювати навички.

Краще зрозуміти динаміку крипторинку та типи ордерів.

Тестувати нові торгові стратегії без ризику втрати реальних грошей.

Платформа підтримує спотову торгівлю та ф'ючерси (USDⓈ-M і COIN-M) в єдиному інтерфейсі, який максимально віддзеркалює рухи цін у реальному часі та дані книги ордерів.

Актуальність для України

Регіональний керівник Binance Кирило Хомяков зазначив, що запуск платформи відповідає зростаючому інтересу українців до криптовалют на тлі складності та волатильності ринку цифрових активів.

«Демо-торгівля Binance закриває цю потребу: вона дає змогу вчитися, експериментувати й набиратися впевненості без ризику фінансових втрат», — пояснив він.

Доступ та умови

Користувачам в Україні необхідно увійти у свій акаунт Binance та обрати опцію «Почати демо-торгівлю» (Start Demo Trading). Платформа доступна на сайті та в мобільному застосунку.

Доступ до демо-режиму не вимагає верифікації особи чи відкриття ф’ючерсного акаунта. Користувачі можуть у будь-який момент обнулити свій віртуальний баланс і розпочати практику знову.

Застереження

Binance підкреслює, що результати, отримані в симульованому середовищі, не гарантують аналогічних результатів під час реальної торгівлі, оскільки на неї впливають реальні ринкові умови та емоційні фактори. Платформа призначена виключно для навчання та практики.