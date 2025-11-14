Binance запустила в Україні «Демо-торгівлю» для навчання криптоторгівлі

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
14 листопада 2025, 9:09

Binance запустила в Україні «Демо-торгівлю» для навчання криптоторгівлі

Криптовалютна біржа Binance оголосила про відкриття доступу до платформи Binance Demo Trading для користувачів з України. Новий режим дозволяє трейдерам, особливо новачкам, практикуватися на спотовому та ф'ючерсному ринках, використовуючи віртуальні кошти.

Криптовалютна біржа Binance оголосила про відкриття доступу до платформи Binance Demo Trading для користувачів з України.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Принцип роботи

Платформа Demo Trading моделює реальні ринкові умови, але повністю усуває фінансовий ризик, оскільки працює з віртуальними коштами. Це дозволяє користувачам:

  • Здобути впевненість та відпрацювати навички.
  • Краще зрозуміти динаміку крипторинку та типи ордерів.
  • Тестувати нові торгові стратегії без ризику втрати реальних грошей.

Платформа підтримує спотову торгівлю та ф'ючерси (USDⓈ-M і COIN-M) в єдиному інтерфейсі, який максимально віддзеркалює рухи цін у реальному часі та дані книги ордерів.

Актуальність для України

Регіональний керівник Binance Кирило Хомяков зазначив, що запуск платформи відповідає зростаючому інтересу українців до криптовалют на тлі складності та волатильності ринку цифрових активів.

«Демо-торгівля Binance закриває цю потребу: вона дає змогу вчитися, експериментувати й набиратися впевненості без ризику фінансових втрат», — пояснив він.

Доступ та умови

Користувачам в Україні необхідно увійти у свій акаунт Binance та обрати опцію «Почати демо-торгівлю» (Start Demo Trading). Платформа доступна на сайті та в мобільному застосунку.

Доступ до демо-режиму не вимагає верифікації особи чи відкриття ф’ючерсного акаунта. Користувачі можуть у будь-який момент обнулити свій віртуальний баланс і розпочати практику знову.

Читайте також: Біткоїн впав нижче $100 тисяч: чи варто готуватися до криптозими

Застереження

Binance підкреслює, що результати, отримані в симульованому середовищі, не гарантують аналогічних результатів під час реальної торгівлі, оскільки на неї впливають реальні ринкові умови та емоційні фактори. Платформа призначена виключно для навчання та практики.

Вибирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з «Мінфін»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Pablito
Pablito
14 листопада 2025, 9:33
#
На фоні **** крипти звучить кринжувато
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами