7 років застосунку ПУМБ — великі бонуси та розіграш 49 нових смартфонів

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
14 листопада 2025, 10:00

7 років застосунку ПУМБ — великі бонуси та розіграш 49 нових смартфонів

ПУМБ святкує День народження свого застосунку — і дарує клієнтам вигідні бонуси, від яких неможливо відмовитись!

Нові клієнти — отримають 200 грн бонусів за відкриття картки Mastercard

З 3 листопада по 21 грудня 2025 року нові клієнти, які відкриють картку «ВСЕМОЖУ Online» від Mastercard у застосунку ПУМБ, зроблять одну оплату від 100 грн — отримають гарантований бонус 200 грн на віртуальний рахунок.

Як отримати бонус:

  • Відкрий картку у застосунку ПУМБ.
  • Здійсни оплату карткою від 100 грн у магазині чи онлайн.
  • Отримай бонус 200 грн автоматично.

Детальні умови, обмеження та офіційні правила Акції «Відкривай картку Mastercard та вигравай смартфон» тут.

Для діючих клієнтів — запроси друга, отримай до 500 грн кожному

З 3 листопада по 21 грудня 2025 року запроси своїх друзів встановити застосунок ПУМБ та відкрити кредитну чи дебетову картку, здійснити одну оплату — і отримайте до 500 грн винагороди кожному!

Як скористатися Акцією для діючих клієнтів:

  • Відкрий у застосунку ПУМБ розділ або вбийте в пошуку «Запросити друга».Скопіюйте лінк запрошення для обраного месенджеру та надішліть ваше персональне запрошення другу.
  • Друг оформлює кредитну чи дебетну картку в застосунку і проводить хоча б одну оплату від 100 грн відкритою карткою.
  • Після виконання умов — ви обоє отримуєте до 500 грн бонусів за оформлення карти з кредитним лімітом чи по 200 грн за оформлення картки без кредитного ліміту у застосунку ПУМБ.
  • Під час виведення бонусу на власний рахунок утримуються державні податки та збори.

Детальні умови, обмеження та офіційні правила Акції «Запроси друга»

Бонуси для двох Акцій автоматично нараховуються у застосунку ПУМБ після виконання зазначених умов: 1 бонус = 1 гривня (до оподаткування). Оплати враховуються за товари, послуги, комунальні платежі чи поповнення мобільного в застосунку (крім оплат за реквізитами).Бонус за відкритття картки для нових клієнтів анулюється, якщо умови не виконано протягом 30 днів з моменту відкриття картки. Якщо не показує розділ «Мої нагороди» — треба оновити застосунок. Акції діють по всій території України, крім тимчасово окупованих.

Щотижня розіграш новеньких iPhone 17

Кожен новий клієнт або діючий клієнт, який скористався реферальною програмою в період проведення зазначених Акцій — автоматично бере участь у щотижневих розіграшах iPhone 17 (256 GB)!

Загалом в двох зазначених Акціях ПУМБ розіграє 49 новеньких смартфонів серед усіх учасників.

Етапи розіграшів:
03.11 — 09.11
10.11 — 16.11
17.11 — 23.11
24.11 — 30.11
01.12 — 07.12
08.12 — 14.12
15.12 — 21.12

Переможців визначають випадково через сервіс random.org, результати публікуються за лінком.

Встановлюй застосунок ПУМБ, запрошуйте друзів і святкуй вигідно!

Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами