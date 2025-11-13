Україна переходить на нову систему КВЕД: повна синхронізація з ЄС відбудеться з 2027 року

З 1 січня 2027 року Україна повністю перейде на нову класифікацію видів економічної діяльності - NACE 2.1-UA. Це рішення, затверджене наказом Держстату від 28.10.2025 № 191, замінить чинний КВЕД:2010 та забезпечить повну гармонізацію українських економічних даних зі статистичною методологією Європейського Союзу. Про це повідомляє Державна служба статистики.

Причини та мета переходу

Перехід на нову класифікацію зумовлений:

євроінтеграційним курсом України;

гармонізацією статистичної методології з ЄС;

запровадженням міжнародних стандартів збору, обробки, аналізу та поширення даних;

необхідністю наздогнати реалії ринку, щоб точніше відображати види діяльності, які реально здійснюються в економіці.

«NACE 2.1 — це актуальна версія класифікації, яку ЄС запровадив у статистичній практиці з 2025 року. Її впровадження в Україні означає повну синхронізацію методів, порівнюваність даних і полегшення ведення бізнесу з партнерами в Європі», — йдеться у повідомленні.

Основна ідея класифікації - групування підприємств за спільними характеристиками: тип продукції чи послуг, технологічні процеси, спільна сировинна база або методи виробництва. Кожна група має свій код, який використовується для визначення основного й другорядного виду діяльності підприємств, їхніх підрозділів і ФОПів.

Що робити бізнесу зараз

До кінця 2025 року — Держстат оприлюднить таблицю відповідності між КВЕД:2010 і NACE 2.1-UA.

Упродовж 2026 року діятиме перехідний період для адаптації бізнесу та внесення змін до реєстраційних документів (за потреби).

На початку 2026 року Держстат у співпраці з урядовими органами та бізнес-спільнотою представить детальний план дій щодо переходу на нову класифікацію видів економічної діяльності NACE 2.1-UA.

Для більшості підприємств зміни відбудуться автоматично — без потреби у додаткових діях. Це стосуватиметься тих видів діяльності, для яких у новій класифікації NACE 2.1-UA збережено пряму відповідність «1 до 1» між старими й новими кодами (остаточний рівень відповідності буде визначено Держстатом).

Перереєстрація знадобиться лише тим, у кого:

чинний КВЕД поділився на кілька окремих кодів, тобто діяльність стала описаною більш деталізовано;

або якщо чинний код має складну («непряму») відповідність, коли, наприклад, кілька старих кодів об'єднані чи перерозподілені на інші.

У таких випадках підприємствам потрібно буде оновити свої реєстраційні дані після оприлюднення таблиці відповідності.