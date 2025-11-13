ПДФО забезпечує 33 % надходжень зведеного бюджету: 507,8 млрд грн з початку року

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) залишається одним із найважливіших джерел наповнення державного та місцевих бюджетів України. ПДФО забезпечує 33 % від усіх надходжень зведеного бюджету країни. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

За перші 10 місяців поточного року платники податків вже перерахували 507,8 млрд грн цього податку. За її словами, це на 18,4% більше, ніж торік.

Найбільші надходження

Найбільші надходження забезпечили платники:

Києва (118,9 млрд грн),

Дніпропетровщини (50 млрд грн),

Львівщини (34,1 млрд грн),

Київщини (30,4 млрд грн).

«Із загальної суми до місцевих бюджетів надійшло 240,8 млрд грн ПДФО. Це майже 60 % усіх їх надходжень. ПДФО — це гроші кожного у нашу перемогу, розвиток країни, реалізацію важливих соціальних проєктів. Ваші сплачені податки працюють на країну та забезпечують стабільність держави», — додала Карнаух.

У податковій нагадали, що у 2025 році ставка ПДФО становить 18%, і сплачується вона з доходів, отриманих громадянами у вигляді заробітної плати, винагород за цивільно-правовими договорами, орендної плати, інвестиційного прибутку та інших доходів, визначених Податковим кодексом України.