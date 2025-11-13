Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) залишається одним із найважливіших джерел наповнення державного та місцевих бюджетів України. ПДФО забезпечує 33 % від усіх надходжень зведеного бюджету країни. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.
ПДФО забезпечує 33 % надходжень зведеного бюджету: 507,8 млрд грн з початку року
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
За перші 10 місяців поточного року платники податків вже перерахували 507,8 млрд грн цього податку. За її словами, це на 18,4% більше, ніж торік.
Найбільші надходження
Найбільші надходження забезпечили платники:
- Києва (118,9 млрд грн),
- Дніпропетровщини (50 млрд грн),
- Львівщини (34,1 млрд грн),
- Київщини (30,4 млрд грн).
«Із загальної суми до місцевих бюджетів надійшло 240,8 млрд грн ПДФО. Це майже 60 % усіх їх надходжень. ПДФО — це гроші кожного у нашу перемогу, розвиток країни, реалізацію важливих соціальних проєктів. Ваші сплачені податки працюють на країну та забезпечують стабільність держави», — додала Карнаух.
У податковій нагадали, що у 2025 році ставка ПДФО становить 18%, і сплачується вона з доходів, отриманих громадянами у вигляді заробітної плати, винагород за цивільно-правовими договорами, орендної плати, інвестиційного прибутку та інших доходів, визначених Податковим кодексом України.
Коментарі - 2
Натомість у Києва, після ініціативи ЗЕ-команди в 2021 році, забирають 60%, залишаючи місту тільки 40% ПДФО.