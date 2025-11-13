Multi від Мінфін
13 листопада 2025, 18:29

ПДФО забезпечує 33 % надходжень зведеного бюджету: 507,8 млрд грн з початку року

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) залишається одним із найважливіших джерел наповнення державного та місцевих бюджетів України. ПДФО забезпечує 33 % від усіх надходжень зведеного бюджету країни. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) залишається одним із найважливіших джерел наповнення державного та місцевих бюджетів України.
Фото: НБУ

Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

За перші 10 місяців поточного року платники податків вже перерахували 507,8 млрд грн цього податку. За її словами, це на 18,4% більше, ніж торік.

Найбільші надходження

Найбільші надходження забезпечили платники:

  • Києва (118,9 млрд грн),
  • Дніпропетровщини (50 млрд грн),
  • Львівщини (34,1 млрд грн),
  • Київщини (30,4 млрд грн).

«Із загальної суми до місцевих бюджетів надійшло 240,8 млрд грн ПДФО. Це майже 60 % усіх їх надходжень. ПДФО — це гроші кожного у нашу перемогу, розвиток країни, реалізацію важливих соціальних проєктів. Ваші сплачені податки працюють на країну та забезпечують стабільність держави», — додала Карнаух.

У податковій нагадали, що у 2025 році ставка ПДФО становить 18%, і сплачується вона з доходів, отриманих громадянами у вигляді заробітної плати, винагород за цивільно-правовими договорами, орендної плати, інвестиційного прибутку та інших доходів, визначених Податковим кодексом України.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
TAN72
TAN72
13 листопада 2025, 18:42
#
Получается что государство как таковое самая бесполезная вещь, живёт за чужой счёт и только требует.
+
0
KingSalmon
KingSalmon
13 листопада 2025, 19:02
#
Наскільки пам*ятаю, всі міста України залишають собі 60−65% ПДФО і 35% йде в Загальний бюджет країни.
Натомість у Києва, після ініціативи ЗЕ-команди в 2021 році, забирають 60%, залишаючи місту тільки 40% ПДФО.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
