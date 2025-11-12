НБУ визначив нові курси долара та євро на четвер, 13 листопада. Згідно з повідомленням регулятора, гривня подешевшала на 3 копійки до долара США й на 4 копійки до євро.
12 листопада 2025, 15:36
Офіційний курс валют на четвер: Нацбанк послабив гривню у парах з доларом та євро
Курс долара
На четвер НБУ встановив такий курс долара: 42,0377 грн. Це на 3 копійок більше, ніж у середу (42,0139).
Історичний максимум долара: 42, 28 (13.01.2025).
Курс євро
Водночас курс євро на четвер був встановлений на позначці — 48,6544, що на 4 копійки більше, ніж у середу (48,6101).
Історичний максимум євро: 49,40 (01.07.25).
Курс польського злотого
НБУ на четвер встановив такий курс польського злотого: 11,4937 (у середу курс був 11,5036).
Джерело: Мінфін
