Офіційний курс валют на четвер: Нацбанк послабив гривню у парах з доларом та євро

НБУ визначив нові курси долара та євро на четвер, 13 листопада. Згідно з повідомленням регулятора, гривня подешевшала на 3 копійки до долара США й на 4 копійки до євро.

На четвер НБУ встановив такий курс долара: 42,0377 грн. Це на 3 копійок більше, ніж у середу (42,0139).

Історичний максимум долара: 42, 28 (13.01.2025).

Водночас курс євро на четвер був встановлений на позначці — 48,6544, що на 4 копійки більше, ніж у середу (48,6101).

Історичний максимум євро: 49,40 (01.07.25).

Курс польського злотого

НБУ на четвер встановив такий курс польського злотого: 11,4937 (у середу курс був 11,5036).

