Центробанк Швеції попереджає про ризики фінансової стабільності

Шведський центральний банк повідомив у четвер, що ризики для фінансової стабільності у Швеції зберігаються на тлі високої невизначеності у світовій економіці, незважаючи на сильний апетит ризику на фінансових ринках. Про це пише investing.

Ризики для Швеції

У своєму останньому звіті про фінансову стабільність центральний банк зазначив, що невизначена ситуація за кордоном продовжує формувати перспективи ризиків у Швеції.

У звіті наголошується, що хоча великі шведські банки загалом займають сильні позиції, вони залишаються сильно залежними від глобальних подій, що робить їх уразливими до потенційних шоків.

Центральний банк зазначив, що хоча невизначеність навколо торговельної політики США дещо знизилася, питання про те, наскільки постійною буде поточна позиція та який вплив вона може вплинути на фінансові ринки, залишаються відкритими.

У звіті також наголошується на важливості підтримки надійної готовності до операційних ризиків у поточній міжнародній обстановці, особливо згадуючи кіберзагрози та залежність від сторонніх постачальників послуг як галузі, що потребують підвищеної уваги.