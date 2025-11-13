Світові запаси нафти досягли максимуму з липня 2021 року

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
13 листопада 2025, 14:22

Світові запаси нафти досягли максимуму з липня 2021 року

Світові запаси нафти у вересні поточного року досягли максимуму з липня 2021 року, йдеться у доповіді Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

Світові запаси нафти у вересні поточного року досягли максимуму з липня 2021 року, йдеться у доповіді Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниСвітові запаси нафти«Обсяг запасів нафти у світі зріс на 77,7 млн барелів, або на 2,6 млн на день, у вересні, досягнувши найвищого рівня з липня 2021 року.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Світові запаси нафти

«Обсяг запасів нафти у світі зріс на 77,7 млн барелів, або на 2,6 млн на день, у вересні, досягнувши найвищого рівня з липня 2021 року. Запаси нафти на воді зросли на 80 млн барелів. За перші дев'ять місяців року обсяг запасів, що спостерігаються, збільшився в середньому на 313 млн барелів, або на 1,15 млн на день. Попередні дані за жовтень показали подальше зростання світових запасів, переважно за рахунок додаткового зростання запасів нафти на воді», — зазначає агентство.

За оцінкою МЕА, баланс світового ринку нафти «виглядає все більш нерівномірним, оскільки світова пропозиція нафти зростає, а зростання попиту залишається скромним за історичними мірками».

Читайте також: Попит на нафту досягне піку до 2029 року: МЕА прогнозує значний надлишок пропозиції

Контраст із позицією ОПЕК

Позиція МЕА різко контрастує з прогнозами Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), яка очікує, що попит зростатиме значно довше, ніж до 2029 року, частково через повільніший переход на екологічно чисті джерела енергії, і поки що не прогнозує піку попиту.

Розбіжності у прогнозах зростання на 2024 рік:

  • МЕА: Зменшило прогноз зростання попиту на 2024 рік на 100 000 б/д до 960 000 б/д, посилаючись на мляве споживання в розвинених країнах.
  • ОПЕК: Зберегла свій прогноз зростання попиту на 2024 рік на рівні 2,25 мільйона б/д.

Розрив між прогнозами МЕА та ОПЕК щодо зростання в 2024 році зараз ще більший, ніж на початку цього року, коли аналіз Reuters показав, що різниця в 1,03 млн барелів на добу в лютому була найбільшою принаймні з 2008 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами