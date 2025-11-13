Світові запаси нафти досягли максимуму з липня 2021 року

Світові запаси нафти у вересні поточного року досягли максимуму з липня 2021 року, йдеться у доповіді Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

Світові запаси нафти

«Обсяг запасів нафти у світі зріс на 77,7 млн барелів, або на 2,6 млн на день, у вересні, досягнувши найвищого рівня з липня 2021 року. Запаси нафти на воді зросли на 80 млн барелів. За перші дев'ять місяців року обсяг запасів, що спостерігаються, збільшився в середньому на 313 млн барелів, або на 1,15 млн на день. Попередні дані за жовтень показали подальше зростання світових запасів, переважно за рахунок додаткового зростання запасів нафти на воді», — зазначає агентство.

За оцінкою МЕА, баланс світового ринку нафти «виглядає все більш нерівномірним, оскільки світова пропозиція нафти зростає, а зростання попиту залишається скромним за історичними мірками».

Контраст із позицією ОПЕК

Позиція МЕА різко контрастує з прогнозами Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), яка очікує, що попит зростатиме значно довше, ніж до 2029 року, частково через повільніший переход на екологічно чисті джерела енергії, і поки що не прогнозує піку попиту.

Розбіжності у прогнозах зростання на 2024 рік:

МЕА: Зменшило прогноз зростання попиту на 2024 рік на 100 000 б/д до 960 000 б/д, посилаючись на мляве споживання в розвинених країнах.

ОПЕК: Зберегла свій прогноз зростання попиту на 2024 рік на рівні 2,25 мільйона б/д.

Розрив між прогнозами МЕА та ОПЕК щодо зростання в 2024 році зараз ще більший, ніж на початку цього року, коли аналіз Reuters показав, що різниця в 1,03 млн барелів на добу в лютому була найбільшою принаймні з 2008 року.