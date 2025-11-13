Українським пенсіонерам за кордоном необхідно пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня

Посольство України в Польщі звернуло увагу пенсіонерів та отримувачів страхових виплат, які тимчасово проживають за кордоном, на важливу вимогу від Пенсійного фонду України (ПФУ). Вони, зобов’язані проходити фізичну ідентифікацію до 31 грудня кожного року.

Кого стосується вимога

Під категорією «особи, які тимчасово проживають за межами України» розуміються громадяни України, які:

перебувають за межами України не менше 183 днів протягом одного календарного року.

отримали тимчасовий захист або статус біженця за межами України у зв’язку з агресією рф (незалежно від кількості днів проживання).

Якщо пенсіонер або отримувач страхової виплати відповідає цим критеріям, він має пройти ідентифікацію одним зі зручних способів.

Способи проходження ідентифікації

ПФУ пропонує три основні механізми для підтвердження особи:

дистанційно на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою «Дія.Підпис». Покрокову інструкцію, як це зробити знайдете тут.

за допомогою відеоконференцзв'язку через подання заявки на вебпорталі електронних послуг Пенсійного Фонду України. Покрокову інструкцію, як це зробити знайдете тут.

через закордонну дипломатичну установу України звернувшись для отримання документу, який посвідчує факт перебування особи в живих. Отриманий у Консульстві документ необхідно буде надіслати поштовим відправленням до територіальних органів Пенсійного фонду України відповідно до реєстрації місця проживання.

У посольстві нагадали, що на території Польщі діє 5 консульських установ у Варшаві, Кракові, Вроцлаві та Гданську. Контакти можна знайти за цим посиланням.