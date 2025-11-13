В Україні за два місяці заблокували 624 сайти: хто потрапив до списку

Упродовж вересня-жовтня 2025 року в Україні під обмеження потрапили 624 сайти, серед яких переважно онлайн-казино, пропагандистські ресурси, сайти з фальсифікованим алкоголем і тютюном, а також книгарні з російською продукцією. Про це повідомляє сервіс UABlocklist.

Які ресурси потрапили під обмеження

Найбільша кількість блокувань, як і раніше, припадає на онлайн-казино. За ініціативою PlayCity з українського інтернет-простору зник 391 сайт. Це були як великі портали, так і дрібні сайти, що маскувалися під легальні сервіси.

На другому місці за кількістю — пропагандистські ресурси. СБУ та Держспецзв’язку заблокували понад 120 сайтів, серед яких іноземні видання та російські ресурси з мережами фейкових «українських» медіа.

Крім того, регулятори заблокували 63 закордонні сайти з Молдови, Угорщини, Румунії, Греції, Німеччини, Словаччини та інших країн ЄС. Усі вони відтворювали кремлівські наративи про війну, санкції тощо.

Під обмеження також потрапили 5 російських сайтів, які відкрито підтримували війну або займалися військовою агітацією: офіційні платформи окупаційних адміністрацій Донбасу та регіональні сайти.

Найбільше блокувань припало на сайти, які імітували українські медіа — 75, які поширювали фейки про «нормальне життя на окупованих територіях» чи «розвал європейської підтримки України».

Алкоголь і тютюн на третій сходинці за кількістю блокувань. За зверненням Бюро економічної безпеки та СБУ заблокували 56 сайтів, що продавали неліцензований алкоголь. Більшість із них маскувалися під duty-free сервіси або онлайн-магазини розливного спиртного.

Національний центр оперативно-технічного управління заблокував ще 40 сайтів, що продавали алкоголь і тютюнові вироби без ліцензій.

Онлайн-книгарні стали новим напрямом уваги регуляторів: частина з них продовжувала продавати продукцію російських видавництв, попри чинну заборону. За цей період заблоковано 8 таких сайтів.

Крім того, заблоковано кілька поодиноких ресурсів інших тематик. У вересні було заблоковано сайт політичної партії «Гарант», що закликав до «повної зміни влади» і «перезаснування держави». Водночас портал «Антикор» — відомий своїми скандальними публікаціями — розблокували за рішенням суду, що стало винятком із практики тривалих обмежень під час воєнного стану.

На початку жовтня в Україні заблокували чотири сайти, що рекламували ескорт-послуги й розміщували оголошення інтимного характеру без вікових обмежень. Тоді ж, обмежено доступ до IP-адреси хмарного сервісу Yandex Cloud, який належить російській компанії «Яндекс» та використовувався для розміщення проросійських онлайн-ресурсів.