Україна першою у світі застосує «Стіну дронів» для відбиття російських атак

Незабаром в Україні буде встановлена перша у своєму роді «Стiна дронів» — нова оборонна система, яка повинна відбивати і знищувати найнебезпечніші типи російської зброї до того, як вони досягнуть міських районів і цивільних цілей. Про розгортання системи повідомив засновник західної компанії-розробника Atreyd у коментарі Business Insider.

Систему вже відправили в Україну і вона має запрацювати впродовж кількох тижнів. Це буде перше відоме застосування такого типу оборони у бойових умовах, що забезпечить Україні новий рівень захисту від посилених російських атак з повітря.

Принцип дії: «Літаюче мінне поле»

«Стіна дронів» складається з десятків невеликих безпілотників, які, за словами засновника Atreyd, працюють «як літаюче мінне поле з дронів».

Система запускає рій дронів (з видом від першої особи) зі спеціальних наземних платформ після того, як радари виявляють потенційну загрозу. Кожен безпілотник живиться від акумулятора, несе невеликий вибуховий заряд і може бути розташований шарами, створюючи в небі захисну «завісу».

Дрони-перехоплювачі детонують поблизу цілі (наприклад, ударного дрона чи плануючої бомби), щоб нейтралізувати загрозу.

Боротьба з найскладнішими загрозами

Система розроблена для протидії двом найбільш руйнівним і складним російським загрозам: ударним дронам (типу Shahed) та плануючим бомбам.

Спочатку «Стіна дронів» захищатиме міста та критичну інфраструктуру. Згодом її можуть використовувати й ближче до лінії фронту для захисту від високоруйнівних планируючих бомб, які, як відомо, важко перехопити.

НАТО, яке уважно стежило за російськими загрозами, у березні провело конкурс «Innovation Challenge» для українських та західних оборонних компаній, щоб вони запропонували рішення для боротьби з цим видом зброї. Фіналістом стала компанія Atreyd зі своєю концепцією «Стіни дронів».

Технологічні особливості та ефективність

Система використовує штучний інтелект, який змінює структуру «стіни», щоб найкраще реагувати на виявлену траєкторію боєприпасу, що летить. Система розроблена з урахуванням низьких витрат; вартість перехоплення становить лише кілька тисяч доларів, а дрони, які не детонують, можуть повернутися на свої пускові платформи для подальшого використання в місії протиповітряної оборони.

За словами компанії Atreyd, «Стіна дронів» може працювати в середовищах без GPS, оскільки вона оснащена попередньо встановленою 3D-картою своєї зони відповідальності, що є примітною особливістю, враховуючи широке використання засобів радіоелектронної боротьби та глушіння сигналу на полях битв в Україні.

Дрони можуть працювати на висоті кількох тисяч метрів і оснащені технологією ідентифікації для запобігання інцидентам зі дружнім вогнем. І хоча система здатна функціонувати повністю автономно, людина все ще може керувати системою та натиснути кнопку аварійного відключення.

Atreyd повідомила, що один солдат зазвичай може керувати близько 100 дронами — військовим не потрібні жодні спеціальні кваліфікації і вони не повинні бути досвідченими пілотами дронів. Їх лише навчать працювати з системою та, за необхідності, активувати аварійне відключення.

100% успіх у випробуваннях

За словами Atreyd, «Стіна дронів» має 100% успіх у випробуваннях. Але її розгортання в Україні буде першим випадком, коли система зіткнеться з реальними бойовими умовами.

Розробник упевнений, що система буде ефективна навіть проти нових модернізацій російської зброї, оснащеної реактивними двигунами.

В Україні «Стіна дронів» може бути використана для захисту міст, енергетичної інфраструктури та інших цивільних районів, які регулярно зазнають обстрілів від руйнівних російських атак.

Розробник не розкрив точне місце розгортання «Стіни дронів» в Україні з міркувань безпеки, але зазначив, що система буде постійно дислокована і може бути розширена за рахунок дронів, виготовлених в Україні.

Atreyd вже має контракт на постачання зі щонайменше одним членом НАТО та організувала виробничі лінії у Франції та Україні, плануючи незабаром розширити їх до США.

Засновник компанії наголосив, що НАТО має бути готовою до нових викликів у сфері озброєнь. Якщо Альянс виявиться непідготовленим, то зазнає серйозної поразки.