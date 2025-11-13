Україна першою у світі застосує «Стіну дронів» для відбиття російських атак

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
13 листопада 2025, 12:41

Україна першою у світі застосує «Стіну дронів» для відбиття російських атак

Незабаром в Україні буде встановлена перша у своєму роді «Стiна дронів» — нова оборонна система, яка повинна відбивати і знищувати найнебезпечніші типи російської зброї до того, як вони досягнуть міських районів і цивільних цілей. Про розгортання системи повідомив засновник західної компанії-розробника Atreyd у коментарі Business Insider.

Україна першою у світі застосує «Стіну дронів» для відбиття російських атак

Систему вже відправили в Україну і вона має запрацювати впродовж кількох тижнів. Це буде перше відоме застосування такого типу оборони у бойових умовах, що забезпечить Україні новий рівень захисту від посилених російських атак з повітря.

Принцип дії: «Літаюче мінне поле»

«Стіна дронів» складається з десятків невеликих безпілотників, які, за словами засновника Atreyd, працюють «як літаюче мінне поле з дронів».

Система запускає рій дронів (з видом від першої особи) зі спеціальних наземних платформ після того, як радари виявляють потенційну загрозу. Кожен безпілотник живиться від акумулятора, несе невеликий вибуховий заряд і може бути розташований шарами, створюючи в небі захисну «завісу».

Дрони-перехоплювачі детонують поблизу цілі (наприклад, ударного дрона чи плануючої бомби), щоб нейтралізувати загрозу.

Боротьба з найскладнішими загрозами

Система розроблена для протидії двом найбільш руйнівним і складним російським загрозам: ударним дронам (типу Shahed) та плануючим бомбам.

Спочатку «Стіна дронів» захищатиме міста та критичну інфраструктуру. Згодом її можуть використовувати й ближче до лінії фронту для захисту від високоруйнівних планируючих бомб, які, як відомо, важко перехопити.

НАТО, яке уважно стежило за російськими загрозами, у березні провело конкурс «Innovation Challenge» для українських та західних оборонних компаній, щоб вони запропонували рішення для боротьби з цим видом зброї. Фіналістом стала компанія Atreyd зі своєю концепцією «Стіни дронів».

Технологічні особливості та ефективність

Система використовує штучний інтелект, який змінює структуру «стіни», щоб найкраще реагувати на виявлену траєкторію боєприпасу, що летить. Система розроблена з урахуванням низьких витрат; вартість перехоплення становить лише кілька тисяч доларів, а дрони, які не детонують, можуть повернутися на свої пускові платформи для подальшого використання в місії протиповітряної оборони.

За словами компанії Atreyd, «Стіна дронів» може працювати в середовищах без GPS, оскільки вона оснащена попередньо встановленою 3D-картою своєї зони відповідальності, що є примітною особливістю, враховуючи широке використання засобів радіоелектронної боротьби та глушіння сигналу на полях битв в Україні.

Дрони можуть працювати на висоті кількох тисяч метрів і оснащені технологією ідентифікації для запобігання інцидентам зі дружнім вогнем. І хоча система здатна функціонувати повністю автономно, людина все ще може керувати системою та натиснути кнопку аварійного відключення.

Atreyd повідомила, що один солдат зазвичай може керувати близько 100 дронами — військовим не потрібні жодні спеціальні кваліфікації і вони не повинні бути досвідченими пілотами дронів. Їх лише навчать працювати з системою та, за необхідності, активувати аварійне відключення.

100% успіх у випробуваннях

За словами Atreyd, «Стіна дронів» має 100% успіх у випробуваннях. Але її розгортання в Україні буде першим випадком, коли система зіткнеться з реальними бойовими умовами.

Розробник упевнений, що система буде ефективна навіть проти нових модернізацій російської зброї, оснащеної реактивними двигунами.

В Україні «Стіна дронів» може бути використана для захисту міст, енергетичної інфраструктури та інших цивільних районів, які регулярно зазнають обстрілів від руйнівних російських атак.

Розробник не розкрив точне місце розгортання «Стіни дронів» в Україні з міркувань безпеки, але зазначив, що система буде постійно дислокована і може бути розширена за рахунок дронів, виготовлених в Україні.

Atreyd вже має контракт на постачання зі щонайменше одним членом НАТО та організувала виробничі лінії у Франції та Україні, плануючи незабаром розширити їх до США.

Засновник компанії наголосив, що НАТО має бути готовою до нових викликів у сфері озброєнь. Якщо Альянс виявиться непідготовленим, то зазнає серйозної поразки.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає ValNa82 и 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами