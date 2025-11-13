Карткові ліміти: як вплинули на перекази та чи варто очікувати зміни розміру

Нові карткові ліміти, запроваджені комерційними банками 1 червня 2025 року, не спричинили масової відмови громадян від переказів з картки на картку. Так, згідно з проміжними даними, кількість таких операцій скоротилася в межах 3−4%. Такі дані навела Анна Довгальська, заступниця голови правління Глобус Банк .

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Як вплинуло на користувачів

Нові карткові ліміти, що обмежують можливість переказів від 50 тис. грн до 100 тис. грн на місяць, не зачіпають більшість користувачів платіжних карток.

За словами експертки, незначне скорочення кількості p2p переказів не є критичним, тому наразі мова не йде про перегляд тактики банків щодо карткових лімітів.

«На мій погляд, скорочення на 10−12% було б вже досить знаковим. У такому випадку ми не виключаємо, що банки потенційно могли б дещо пом’якшити ліміти. Зменшення кількості переказів, на жаль, не впливає на кількість осіб, чиї картки і рахунки використовуються у схемах незаконних фінансових операцій (дропів) чи випадків шахрайств, що зростають пропорційно випуску нових карток», — зауважила банкірка.

Читайте також: З 1 червня в Україні починають діяти нові обмеження на карткові перекази

Разом з тим, Довгальська вважає, що ефективність карткових лімітів, як засобу боротьби з податковими «ухилянтами», тіньовими схемами тощо варто розглядати в комплексі з іншими важливими механізмами.

Реєстр дропів

Зокрема невдовзі Верховна Рада України може розглянути законопроєкт, що регулюватиме відповідальність дропів та регламентуватиме створення «Реєстру дропів».

«Карткові ліміти — це лише один з найпростіших механізмів перешкоджання „вірусу“ дропів. На мою думку, „паспортизація“ номерів телефонів дозволила б частково розв'язати це питання. Принаймні охочих брати участь у злочинних схемах значно б поменшало. Також ринок очікує створення державного Реєстру дропів. Потрапляння до нього означатиме офіційну заборону на користування фінансовими послугами», — пояснила банкірка.

На її погляд, наразі карткові ліміти вже не викликають такого суспільного резонансу, як на початку їх запровадження. Це пояснюється тим, що більшість громадян не виходять за встановлені межі переказів, а також такі обмеження не загрожують та не зачіпають фінансові можливості більшості українців.

За її даними, з моменту запровадження нових карткових лімітів, 95% p2p-переказів знаходиться в діапазоні значно нижчому за 100 тис. грн, а близько 80% навіть не досягають суми в 50 тис. грн.

«Не забуваймо, що карткові ліміти — це не „покара“ та не обмеження прав. Адже клієнти, що можуть документально підтвердити значно більші доходи та при цьому мають потребу в переказах на більші за встановлені ліміти суми, можуть змогу звернутися до банку, який збільшить ліміт в індивідуальному порядку», — нагадує фахівчиня.

Поки що банки оцінюють ефективність нових лімітів, і на основі цих даних роблять прогнози на майбутнє. За прогнозом Анни Довгальської, у найближчі 6−9 місяців навряд чи банки змінять розмір карткових лімітів.

Обмеження на карткові перекази

В Україні з 1 червня набули чинності нові ліміти на перекази з картки на картку, що є частиною ширшого регулювання фінансових операцій, запровадженого Національним банком України.

Зміни лімітів