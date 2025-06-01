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1 червня 2025, 12:25

З 1 червня в Україні починають діяти нові обмеження на карткові перекази

В Україні з 1 червня набувають чинності нові ліміти на перекази з картки на картку, що є частиною ширшого регулювання фінансових операцій, запровадженого Національним банком України.

В Україні з 1 червня набувають чинності нові ліміти на перекази з картки на картку, що є частиною ширшого регулювання фінансових операцій, запровадженого Національним банком України.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЗміни лімітівДля клієнтів із «середнім» та «низьким ризиком» місячний ліміт на вихідні перекази знижується зі 150 тис грн до 100 тис грн.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Зміни лімітів

  • Для клієнтів із «середнім» та «низьким ризиком» місячний ліміт на вихідні перекази знижується зі 150 тис грн до 100 тис грн.
  • Для клієнтів із «високим ризиком» ліміт залишається незмінним — 50 тис грн на місяць.
  • Обмеження не стосуються клієнтів із підтвердженими джерелами доходів та волонтерів.

Підтвердження доходів

Для уникнення обмежень клієнти можуть підтвердити свої доходи, надавши документи в електронній формі:

  • довідки ОК-5 та ОК-7, сформовані клієнтом через державні сервіси;
  • податкова декларація;
  • зарплатні відомості;
  • підтвердження зарахувань від державних органів (наприклад, пенсії чи соціальні виплати);
  • підтверджені доходи членів сім'ї;
  • документи, що засвідчують волонтерську діяльність (зокрема, для тих, хто підтримує ЗСУ чи гуманітарні ініціативи).

Контекст регулювання

Ці зміни є частиною Меморандуму, підписаного провідними банками України (Ощадбанк, Приватбанк, Райффайзен Банк, Універсал Банк) та банківськими асоціаціями, що виконує вимоги МВФ щодо посилення контролю за фінансовими операціями.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
1 червня 2025, 12:42
#
Средняя месячная зарплата по Украине по данным ПФУ в 2025 г.
составляет менее 20 тыс грн, в Киеве менее 25 тыс. грн
У ФОПов-айтишников в пределах 100тыс грн или ниже.

Поэтому реально пофиг на месячный лимит по исходящим
переводам, который снижается со 150 тыс грн до 100 тыс грн.

Что делать теневикам с нулевыми официальными доходами
или работающим за официальную минималку + доплату
наличкой в конверте — проконсультируйтесь в налоговой…
+
0
3212242
3212242
1 червня 2025, 12:48
#
Ну-ну,
деякі банки включають у цей ліміт перекази між власними рахунками. А ще деякі банки не дають провести платіж на рахунок юридичної особи, мотивуючи даним «лімітом».
+
+13
Qwerty1999
Qwerty1999
1 червня 2025, 13:33
#
«деякі банки не дають провести платіж на рахунок
юридичної особи, мотивуючи даним „лімітом“»

Сказочник…
Название банка и код ЕГРПОУ юр.лица, в адрес
которого был отказ в проведении оплаты — приветствуются…

+
0
3212242
3212242
1 червня 2025, 12:44
#
Ці ліміти є проблемою лише для звичайних громадянам, які час від часу хочуть зробити якийсь великий платіж і отримують купу проблем на рівному місці через вільне й розпливчате його трактування банками.
+
0
JWT
JWT
1 червня 2025, 13:10
#
«перекази з картки на картку», великі платежі йдуть по IBAN, а не на картки
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
1 червня 2025, 13:28
#
Великі платежі йдуть через банківські термінали, РРО, ПРРО
або єквайринг на веб-сайті, а р2р-перекази це не платежі,
а перекази між фіз.особами…
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