В Україні з 1 червня набувають чинності нові ліміти на перекази з картки на картку, що є частиною ширшого регулювання фінансових операцій, запровадженого Національним банком України.
1 червня 2025, 12:25
З 1 червня в Україні починають діяти нові обмеження на карткові перекази
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Зміни лімітів
- Для клієнтів із «середнім» та «низьким ризиком» місячний ліміт на вихідні перекази знижується зі 150 тис грн до 100 тис грн.
- Для клієнтів із «високим ризиком» ліміт залишається незмінним — 50 тис грн на місяць.
- Обмеження не стосуються клієнтів із підтвердженими джерелами доходів та волонтерів.
Підтвердження доходів
Для уникнення обмежень клієнти можуть підтвердити свої доходи, надавши документи в електронній формі:
- довідки ОК-5 та ОК-7, сформовані клієнтом через державні сервіси;
- податкова декларація;
- зарплатні відомості;
- підтвердження зарахувань від державних органів (наприклад, пенсії чи соціальні виплати);
- підтверджені доходи членів сім'ї;
- документи, що засвідчують волонтерську діяльність (зокрема, для тих, хто підтримує ЗСУ чи гуманітарні ініціативи).
Контекст регулювання
Ці зміни є частиною Меморандуму, підписаного провідними банками України (Ощадбанк, Приватбанк, Райффайзен Банк, Універсал Банк) та банківськими асоціаціями, що виконує вимоги МВФ щодо посилення контролю за фінансовими операціями.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 6
составляет менее 20 тыс грн, в Киеве менее 25 тыс. грн
У ФОПов-айтишников в пределах 100тыс грн или ниже.
Поэтому реально пофиг на месячный лимит по исходящим
переводам, который снижается со 150 тыс грн до 100 тыс грн.
Что делать теневикам с нулевыми официальными доходами
или работающим за официальную минималку + доплату
наличкой в конверте — проконсультируйтесь в налоговой…
деякі банки включають у цей ліміт перекази між власними рахунками. А ще деякі банки не дають провести платіж на рахунок юридичної особи, мотивуючи даним «лімітом».
юридичної особи, мотивуючи даним „лімітом“»
Сказочник…
Название банка и код ЕГРПОУ юр.лица, в адрес
которого был отказ в проведении оплаты — приветствуются…
або єквайринг на веб-сайті, а р2р-перекази це не платежі,
а перекази між фіз.особами…