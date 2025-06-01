З 1 червня в Україні починають діяти нові обмеження на карткові перекази

В Україні з 1 червня набувають чинності нові ліміти на перекази з картки на картку, що є частиною ширшого регулювання фінансових операцій, запровадженого Національним банком України.

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Зміни лімітів

Для клієнтів із «середнім» та «низьким ризиком» місячний ліміт на вихідні перекази знижується зі 150 тис грн до 100 тис грн.

Для клієнтів із «високим ризиком» ліміт залишається незмінним — 50 тис грн на місяць.

Обмеження не стосуються клієнтів із підтвердженими джерелами доходів та волонтерів.

Підтвердження доходів

Для уникнення обмежень клієнти можуть підтвердити свої доходи, надавши документи в електронній формі:

довідки ОК-5 та ОК-7, сформовані клієнтом через державні сервіси;

податкова декларація;

зарплатні відомості;

підтвердження зарахувань від державних органів (наприклад, пенсії чи соціальні виплати);

підтверджені доходи членів сім'ї;

документи, що засвідчують волонтерську діяльність (зокрема, для тих, хто підтримує ЗСУ чи гуманітарні ініціативи).

Контекст регулювання

Ці зміни є частиною Меморандуму, підписаного провідними банками України (Ощадбанк, Приватбанк, Райффайзен Банк, Універсал Банк) та банківськими асоціаціями, що виконує вимоги МВФ щодо посилення контролю за фінансовими операціями.