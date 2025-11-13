У жовтні автопарк України поповнили понад 3 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це на 57% більше, ніж торік, повідомляє Укравтопром.
13 листопада 2025, 10:01
Гібридні авто стали новим трендом: українці все активніше обирають HEV і PHEV
Які моделі обирають українці
- Частка нових авто в цій кількості становила 53% проти 63% у жовтні минулого року. В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається TOYOTA RAV-4 (377 од.) Другий результат у TOYOTA Yaris Cross (95 од.) Третій за популярністю — NISSAN Qashqai (84 од.)
- Серед імпортованих гібридів з пробігом першість у FORD Escape (79 од.) Також у лідерській трійці: Fusion US (76 од.) та TOYOTA RAV-4 (66 од.).
