Україна очікує сьогодні 6 мільярдів євро від ЄС

Україна 13 листопада очікує на черговий транш прямої бюджетної допомоги від Європейського Союзу у розмірі 6 млрд євро . Про це у повідомила голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Переговори з EC FIN

Вона розповіла про результати переговорів з делегацією EC FIN (директорат Єврокомісії, який опікується ERA loans і «репараційним кредитом») Стефані Паміс, Х’юго Ферраданс Рамонде та колегами з представництва ЄС.

«З хороших новин — очікуємо, що наступний транш прямої бюджетної допомоги надійде за планом, орієнтовно у четвер. Мова йде про 4,1 млрд євро в рамках ERA loans і 1,9 млрд євро в рамках Ukraine Facility. Відповідно, ризиків щодо фінансування військових і соціально-гуманітарних видатків немає», — написала вона.

Що з «репараційним кредитом»?

По «репараційному кредиту» — робота триває, але потрібне політичне рішення Євроради (тобто усіх країн-членів). «Я ще раз підкреслила, що потреба в новій допомозі від ЄС виникне вже в кінці І кварталу 2026, в першу чергу для фінансування невійськових видатків. Але ми також наполягаємо на можливості використання „репараційного кредиту“ для потреб оборони через бюджет (в тому числі на виплати військовим)», — пояснила Підласа.

В Брюсселі обговорюється, що надання «репараційного кредиту» буде супроводжуватись умовами щодо продовження і посилення реформ.

Нагадаємо

На тлі значного скорочення підтримки з боку США, МВФ очікує, що саме ЄС візьме на себе основний тягар фінансових потреб України. Хоча сама програма МВФ ($8 млрд) є відносно невеликою, її схвалення є критично важливим сигналом для інших інвесторів та країн-донорів.

Під час останнього саміту лідери ЄС, як поступку Бельгії, «розмили» формулювання у фінальному рішенні, замінивши згадку про €140 млрд на розпливчасте «запрошення Комісії представити варіанти фінансової підтримки». На думку дипломатів, такі формулювання навряд чи задовольнять МВФ.

Щоб посилити фінансові гарантії для України, ЄС також намагається переконати Фонд, що Київ не муситиме повертати ці €140 мільярдів. Брюссель наполягає, що кредит буде погашено лише в тому випадку, якщо Кремль припинить війну та виплатить репарації — сценарій, який вважається малоймовірним.