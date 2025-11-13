Visa запровадила можливість виплат бізнесом на стейблкоїн-гаманці отримувачів

Компанія Visa оголосила про запуск пілотного проєкту, що дозволить бізнесу і платформам надсилати виплати безпосередньо на стейблкоїн-гаманці отримувачів. Про це йдеться в повідомленні Visa.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що це значить для бізнесу

Підприємства, які користуються платформою міжнародних переказів Visa Direct, можуть фінансувати виплати у фіатній валюті, а отримати їх можна у стейблкоїнах, забезпечених доларом США, як-от USDC.

Цей проєкт робить глобальні виплати ще доступнішими та розширює можливості Visa Direct для креаторів, фрилансерів і маркетплейсів, надаючи їм засіб накопичення та швидший доступ до коштів навіть у країнах із валютною волатильністю або обмеженою банківською інфраструктурою.

За даними нового дослідження «Monetized: Visa 2025 Creator Economy Report», швидкий доступ до коштів є основним чинником, через який цифрові креатори обирають електронні способи оплати. 57% опитаних вважають миттєвий доступ до грошей головною перевагою цифрових виплат за створення контенту.

Читайте також: Visa та Mastercard знизять міжбанківські комісії для рітейлерів

Які переваги виплат у стейблкоїнах через Visa Direct

швидкі транскордонні виплати без прив’язки до операційного часу банків і затримок при міжнародних переказах

стабільна вартість, прив’язана до долара США, забезпечує передбачуваність

кожен переказ прозоро фіксується у блокчейні

користувачі можуть зберігати, витрачати або конвертувати стейблкоїни.

Для кого підходить

Дана послуга підходить для міжнародного бізнесу, маркетплейсів, платформ для фрилансерів чи креаторів та фінтех-компаній, а також для отримувачів, які мають сумісний стейблкоїн-гаманець і пройшли ідентифікацію клієнта та перевірку на дотримання вимог щодо запобігання відмиванню коштів (KYC/AML).