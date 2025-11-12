Податкові надходження від ринку пального зросли на 30% — Гетманцев

Надходження податку на прибуток від ринку пального за перші 9 місяців 2025 року зросли на 30%, сягнувши 2 млрд грн. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

Приріст завдяки авансовим внескам

За даними Гетманцева, платники 48 основних мереж АЗС сплатили 2,0 млрд грн податку на прибуток, що на 0,48 млрд грн більше порівняно з минулим роком (+30,3%).

Якщо не враховувати великі мережі — ОККО, WOG і BVS — решта компаній збільшили сплату податку на прибуток більш ніж у 5 разів за 9 місяців 2025 року.

Гетманцев пов'язує цей прогрес із рішенням, ухваленим у грудні 2024 року, про запровадження авансового внеску з податку на прибуток на кожну АЗС. За його словами, навіть ті мережі, які тривалий час уникали сплати податків, тепер квартал до кварталу демонструють зростання надходжень.

Проблема низьких зарплат

Водночас депутат підкреслив, що системно проблемним залишається рівень середніх заробітних плат у секторі.

Так, у 19 із 48 основних мереж АЗС середня заробітна плата за серпень 2025 року становила менше ніж 16 тис. грн.

Очільник Комітету очікує, що Державна податкова служба (ДПС) забезпечить безумовне дотримання платниками мереж АЗС законодавчо встановленого рівня зарплат, введеного з 1 жовтня 2025 року.