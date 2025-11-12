Європейські фондові ринки у середу, 12 листопада, оновили історичні максимуми. Оптимізм інвесторів викликаний очікуванням завершення рекордно тривалого «шатдауну» уряду США та стійким потоком позитивних корпоративних звітів, особливо у секторах охорони здоров'я та предметів розкоші. Про це повідомляє Euronews.
Європейські акції досягли рекордних максимумів на тлі прогресу щодо «шатдауну» в США
Оптимізм із Вашингтона
Загальноєвропейський індекс STOXX 600 у середу вранці зріс на 0,5% до історичного максимуму 583,4 пункту, при цьому всі основні біржі регіону перебували у «зеленій зоні».
Настрої інвесторів покращилися після того, як Сенат США схвалив тимчасовий законопроєкт про фінансування, що відкриває шлях до припинення 43-денного «шатдауну». Ринки очікують, що найближчими днями документ отримає повне схвалення.
Лідерами зростання в Європі стали акції сектору охорони здоров'я (після позитивної аналітичної записки щодо Novo Nordisk) та сектору товарів розкоші (на тлі спекуляцій про розширення діяльності Louis Vuitton у Китаї).
Британський ринок: політичні ризики та корпоративний успіх
Лондонський індекс FTSE 100 також зріс, наблизившись до позначки 10 000 пунктів та торгуючись на нових рекордних максимумах. Британські інвестори проігнорували нічну волатильність у технологічному секторі в США та Азії.
Однак на борговому ринку Великої Британії спостерігалася напруженість: дохідність державних облігацій (gilts) різко зросла. Інвестори занепокоєні політичною нестабільністю та можливістю тиску на прем'єр-міністра Кіра Стармера та канцлера Рейчел Рівз із вимогою піти у відставку після представлення бюджету.
Серед окремих британських компаній:
- SSE: Акції енергетичної компанії злетіли на 12% після оголошення амбітного інвестиційного плану у розмірі £33 млрд (€37,5 млрд) до 2027 року. План частково фінансуватиметься за рахунок випуску нових акцій на £2 млрд.
- BAE Systems: Оборонний гігант повідомив про високі результати, отримавши цього року замовлень на понад £27 млрд (€30,6 млрд), та підтвердив свій річний прогноз зростання прибутку. Компанія планує повернути акціонерам близько £1,5 млрд у 2025 році.
