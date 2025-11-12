Multi від Мінфін
12 листопада 2025, 17:07

Прогноз Goldman Sachs на 10 років: Світові акції принесуть 7,7% річних

Інвестиційний банк Goldman Sachs опублікував свій довгостроковий прогноз, очікуючи «солідні довгострокові прибутки» від світових фондових ринків протягом наступного десятиліття. Банк прогнозує, що середньорічний прибуток від глобальних акцій становитиме 7,7% у доларовому еквіваленті. Про це повідомляє Investing.

Прогноз Goldman Sachs на 10 років: Світові акції принесуть 7,7% річних
Фото: pixabay.com

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

У звіті «Building Long-Term Returns» (Формування довгострокових прибутків) аналітик Goldman Пітер Оппенхаймер зазначив, що цей показник «близький до історичного середнього значення», попри нинішні підвищені оцінки ринку.

Драйвери зростання та регіональні відмінності

Goldman Sachs використовує модель, згідно з якою загальний прибуток складається зі зростання прибутків компаній (Earnings Per Share, EPS), зміни оцінки (мультиплікаторів) та дивідендної дохідності.

  • Головний двигун: Основним джерелом прибутковості залишається зростання прибутків. Очікується, що глобальні прибутки (включно з викупом акцій) зростатимуть приблизно на 6% на рік.
  • Дивіденди: Решту прибутку забезпечать дивіденди, тоді як оцінка акцій, ймовірно, «помірно знизиться з поточних максимумів».

Регіональні перспективи

Прогнози банку суттєво відрізняються залежно від регіону.

Найвищу річну дохідність — 10,9% — мають принести Ринки, що розвиваються (Emerging Markets), завдяки сильному зростанню прибутків компаній у Китаї та Індії. Не набагато відстає Азія (без Японії) з очікуваним показником 10,3% річних, підтримуваним значним зростанням прибутків та стабільною дивідендною дохідністю.

Японія також виділяється з прогнозом у 8,2%, що зумовлено як зростанням прибутків, так і політично обумовленим покращенням виплат акціонерам.

Європа очікує отримати 7,1% річного прибутку, який приблизно порівну буде забезпечений зростанням прибутків компаній та поверненням коштів акціонерам.

Найсвітліші перспективи в межах розвинених ринків демонструють акції США, для яких прогнозується 6,5% річних. Цей прибуток буде повністю забезпечений зростанням прибутків та скромними дивідендами, тоді як викуп акцій компенсуватиме будь-який потенційний тиск на оцінку.

Рекомендації для інвесторів

Goldman Sachs радить інвесторам диверсифікувати портфелі, виходячи за межі США, з акцентом на ринки, що розвиваються. Це обґрунтовано вищим номінальним зростанням ВВП у цих регіонах та продовженням реформ.

Аналітики також зазначили, що потенційне ослаблення долара США може підтримати прибутковість неамериканських акцій, оскільки історично періоди слабкості долара збігалися з вищими результатами міжнародних ринків.

InvestMarket від «Мінфін» — онлайн-навігатор на ринку інвестицій. Порівнюйте умови та обирайте проєкти для інвестування

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
