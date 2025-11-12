Multi від Мінфін
12 листопада 2025, 16:55

Інфляція в Індії оновила антирекорд — найнижчий рівень з 1999 року

Споживча інфляція в Індії знизилася до 0,3% у річному обчисленні у жовтні, досягнувши найнижчого рівня з листопада 1999 року, згідно з останніми даними. Про це пише investing.

Споживча інфляція в Індії знизилася до 0,3% у річному обчисленні у жовтні, досягнувши найнижчого рівня з листопада 1999 року, згідно з останніми даними.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Зниження інфляції

Показник інфляції за жовтень є значним зниженням порівняно з вересневим показником у 1,5% і виявився нижчим за ринкові очікування. Аналітики прогнозували інфляцію на рівні 0,5%, а деякі прогнози сягали 0,6%.

Оскільки інфляція зараз знаходиться значно нижчою за цільовий показник Резервного банку Індії в 4% і очікується, що вона залишиться нижчою від цього порога в найближчі квартали, центральний банк, мабуть, готовий відновити цикл пом'якшення грошово-кредитної політики.

Читайте також: Індія просуває рупію як міжнародну валюту для розрахунків

Очікується, що РБІ реалізує додаткові зниження відсоткових ставок, починаючи з грудня, після цього суттєвого зниження споживчих цін.

Майже 26-річний мінімум інфляції надає індійським політикам підвищену гнучкість для підтримки економічного зростання через коригування грошово-кредитної політики, оскільки тиск продовжує слабшати по всій економіці.

Індія виходить у лідери світової економіки

Резервний банк Індії (RBI) знизив ключову процентну ставку на 25 базисних пунктів, до 6,25% вперше за п'ять років.

Індія пройшла пік інфляції у жовтні 2024 року і з того часу вона стійко знижується — у грудні вона склала на 5,22%, пише CNBC. Цільовий діапазон інфляції у місцевого центробанку становить 2−6%, а таргет — 4%.

Також індійський ЦБ знизив прогноз зростання ВВП країни на фінансовий 2025 до 6,7%, як і прогноз інфляції — до 4,2%.

За даними Світового банку, у 2024 році ВВП Індії становив 3,912 трлн доларів США, а це 3,69% усієї світової економіки. Відсоток приросту ВВП Індії за 2024 рік — 7,8%.

ВВП на душу населення в Індії — 2396 доларів. Порівняно з іншими державами, це небагато: Індія входить до другої сотні країн за показником. Це демонструє дисонанс: з одного боку, найбільша економіка світу, з іншого — низький показник ВВП душу населення: за багатства країни низький рівень життя.

За оцінкою Світового банку, прогноз зростання економіки Індії на 2025—2026 роки покращено з 6,3 до 6,5%. Це найінтенсивніші темпи зростання на тлі інших країн. Розвитку економіки сприяють зростання споживання, зростання економічної активності, податкові зміни.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
