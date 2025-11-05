Multi від Мінфін
5 листопада 2025, 18:13

Рада фінстабільності розкритикувала ідею 50% податку для банків

Рада з фінансової стабільності (РФС) виступила проти ініціативи запровадження підвищеної ставки оподаткування прибутку банків у 50% у 2026 році. Регулятори дійшли згоди, що фіскальний ефект від такого кроку буде значно нижчим за очікуваний, але при цьому він створить серйозні ризики для кредитування стратегічних галузей, приватизації держбанків та виконання зобов'язань перед МВФ. Про це стало відомо за підсумками засідання РФС, пише пресслужба НБУ.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Загроза для кредитування та приватизації

Члени РФС погодилися з оцінками, що такий податковий захід створить перелік суттєвих ризиків для фінансової системи та економіки країни в умовах війни.

Ключові ризики, на які вказала Рада:

  • Обмеження кредитного потенціалу: Це критично важливо для фінансування зростаючих потреб ключових галузей, насамперед енергетики та оборонно-промислового комплексу (ОПК).
  • Зрив приватизації: Ініціатива ускладнить приватизацію державних банків.
  • Проблеми з капіталом: Банкам буде складніше виконувати програми капіталізації за результатами оцінки стійкості та своєчасно впроваджувати вимоги до капіталу відповідно до норм ЄС.
  • Порушення зобов'язань перед МВФ: Такий крок може суперечити Меморандуму про економічну та фінансову політику з Міжнародним валютним фондом.
  • Загальна стійкість: Обмежить можливості банків підтримувати мережу «Power banking» та боротися з непродуктивним відпливом капіталу.
  • Детінізація: Знизить стимули до детінізації економіки.

Війна залишається ключовим ризиком

На засіданні також зазначалося, що ключовим ризиком для фінансового сектору залишається перебіг повномасштабної війни, зокрема її стримуючий ефект для економічного зростання через руйнування енергетичної інфраструктури та виникнення додаткових бюджетних потреб.

Передісторія

Посилене оподаткування банків вже діяло в Україні. Через рекордні прибутки, отримані банками у 2023 році (переважно від операцій з депозитними сертифікатами НБУ), парламент запровадив податок у 50% на ці надприбутки заднім числом. На 2024 рік ставка була встановлена на рівні 25%. Ініціатива, яку розкритикувала РФС, стосувалася спроби продовжити високі податкові ставки і на 2026 рік, проти чого тепер виступили всі ключові фінансові регулятори країни.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
