Глава ФРС Барр: ШІ змінить економіку, але результати будуть різними

Глава Федеральної резервної системи Майкл Барр заявив, що штучний інтелект може трансформувати економіку, але дає інші результати. Про це пише Cryptopolitan.

Що змінить ШІ

Виступаючи на Сінгапурському фестивалі фінансових технологій, голова ФРС наголосив, що впровадження алгоритмів ШІ може розширити існуючі ролі та завдання, а також призвести до радикальних змін у сфері відпочинку та роботи, сприяючи підвищенню ефективності.

Він також підкреслив, що поки що рано прогнозувати результати проникнення ШІ в економіку, зазначивши, що випадково можуть розгортатися два сценарії, а також можливе виникнення більш проміжних сценаріїв.

Барр послався на дослідження Федерального резервного банку Нью-Йорка, яке показало, що технології штучного інтелекту змушують роботодавців скорочувати плани найму. Губернатор припустив, що між скороченням зайнятості та повільним створенням робочих місць може існувати зв'язок.

Реформи в галузі ШІ можуть змінити грошово-кредитну політику

Керівництво ФРС послідовно знижувало базові відсоткові ставки на останніх двох засіданнях після різкого скорочення кількості співробітників влітку. Хоча голова ФРС не натякав на короткострокові зміни у грошово-кредитній політиці, нещодавні публічні заяви показують, що думки політиків розділилися щодо можливого зниження на третину у грудні.

Губернатор також підкреслив, що заплановані капіталовкладення в центри обробки даних на суму трильйони доларів можуть суттєво вплинути на економіку, включаючи підвищення продуктивності.

Він пояснив, що розпочалася масштабна хвиля інвестицій у центри обробки даних, яка може призвести до залучення сектором 3 трильйонів доларів на розвиток інфраструктури центрів обробки даних.

Інвестиції в центри обробки даних

Великі компанії та великі корпорації почали інвестувати у центри обробки даних.

Дочірня компанія Alphabet Inc., Google, нещодавно інвестувала 6,4 млрд доларів в хмарну інфраструктуру Німеччини для розширення центрів обробки даних. Незважаючи на масштаб проєкту, технологічна компанія не розкрила подробиць інвестицій.

Барр заявив, що приплив капіталу до центрів обробки даних вплине на економіку, підвищуючи продуктивність праці та забезпечуючи вищі темпи зростання виробництва, не надаючи надмірного тиску на інфляцію у довгостроковій перспективі.

Чиновник пояснив, що у досить великих масштабах ці зміни можуть вплинути на грошово-кредитну політику. Він попередив про ризик втрат та коригування в секторі ШІ, якщо інвестиції перевищать короткостроковий попит.

Барр також зазначив, що ШІ швидко проникає у фінансовий сектор, і що результат буде сприятливішим, якщо ризики будуть ретельно мінімізовані.

За словами глави ФРС, впровадження алгоритмів ШІ у фінансовому секторі, мабуть, «найбільше зосереджено в областях, здатних підвищити операційну ефективність, включаючи додатки, що включають аналіз тексту, класифікацію та пошук інформації всередині компанії, а також функції взаємодії з клієнтами».

Центробанки та ШІ

Він зазначив, що постійний розвиток та вдосконалення ШІ, що допомагають функціонуванню звичайних підприємств, є найважливішими аспектами, що вселяють надію на підвищення продуктивності праці завдяки цій технології. Барр порадив центральним банкам у всьому світі йти в ногу з розвитком ШІ, прискорюючи впровадження технологій у свою діяльність.

Барр зазначив, що Федеральна резервна система робить кроки щодо ефективного використання алгоритмів штучного інтелекту.

Він наголосив, що ФРС прагне використовувати ефективні інструменти штучного інтелекту, створивши програму та систему управління для використання технологій штучного інтелекту.

Він зазначив, що з ентузіазмом ставиться до модернізації технологій у рамках внутрішнього застосування інструментів генеративного ШІ. Він також повідомив, що ФРС вже застосовує інструменти GenAI для створення модульних тестів, переведення застарілого коду та прискорення міграції у хмару.

Барр заявив, що цей прогрес дозволив співробітникам ФРС швидше досягати різних суміжних цілей, підвищуючи якість та розширюючи можливості розробників.

Він прогнозує, що в майбутньому ШІ гратиме ключову роль в американській економіці; тому центральний банк виділяє необхідні ресурси вивчення цієї технології.