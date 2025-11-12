Multi від Мінфін
12 листопада 2025, 12:54

Японський уряд готується до валютних інтервенцій на тлі падіння єни

Міністр фінансів Японії Сацукі Катаяма виступила зі свіжим попередженням щодо «односторонніх та швидких» рухів на валютному ринку, оскільки єна ослабла до ключового порогу 155 за долар. Падіння курсу посилює інфляційний тиск в країні та наближає ринок до рівнів, де влада востаннє проводила прямі валютні інтервенції. Про це повідомляє Bloomberg 12 листопада.

Міністр фінансів Японії Сацукі Катаяма виступила зі свіжим попередженням щодо «односторонніх та швидких» рухів на валютному ринку, оскільки єна ослабла до ключового порогу 155 за долар.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Негативні наслідки слабкої єни

У середу вранці єна ослабла до 154,79 за долар (найслабший рівень з лютого), але трохи відкотилася після коментарів міністра. «Не можна заперечувати, що негативні аспекти слабкої єни стають дедалі чіткішими», — заявила Катаяма в парламенті, додавши, що уряд «стежить за будь-якими надмірними та невпорядкованими рухами».

Слабка єна безпосередньо сприяє тривалій інфляції в Японії, оскільки здорожчує імпорт енергоносіїв та сировини, від яких країна критично залежить. Катаяма запевнила, що уряд протидіятиме цьому за допомогою майбутнього економічного пакета, який включатиме субсидії для зниження зимових рахунків за комунальні послуги та податків на бензин.

Політика нового уряду та Банку Японії

Поновлення падіння єни значною мірою спричинене політикою нової прем'єр-міністра Санае Такаїчі. Її фокус на стимулюванні економічного зростання живить очікування, що вона не буде тиснути на Банк Японії (BOJ) з вимогою підвищити відсоткові ставки — крок, який міг би підтримати єну.

Тиск з боку США

Слабкість японської валюти також викликає занепокоєння у Вашингтоні. Президент США Дональд Трамп неодноразово критикував Японію за слабку єну, стверджуючи, що це дає японським виробникам нечесну торговельну перевагу. Це питання піднімалося під час торговельних переговорів між країнами.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
