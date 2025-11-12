У 2025 році штучний інтелект перестав бути модним словом — він став робочим інструментом бізнесу. Компанії використовують ШІ не лише для автоматизації рутинних процесів, а й для прийняття рішень, персоналізації продуктів, управління ризиками та створення нових бізнес-моделей. Топ-6 найголовніших інсайтів зі звіту McKinsey зібрав Консультант з генеративного ШІ Олексій Мінаков.
Як компанії реально використовують ШІ у 2025 році — шість інсайтів
Висока цікавість до агентів штучного інтелекту
62% респондентів кажуть, що їхні організації принаймні експериментують з ШІ-агентами. Але використання агентів ще не поширене: у більшості компаній агенти поки діють у 1−2 функціях, і лише до 10% масштабують їх системно.
Стадія експериментів або пілотування
88% організацій уже регулярно використовують ШІ в принаймні одній бізнес-функції. Але майже дві третини кажуть, що їхні організації ще не почали масштабувати ШІ на всьому підприємстві.
Позитивні показники впливу ШІ на бізнес
64% кажуть, що ШІ підвищив рівень інновацій у компанії. Однак лише 39% фіксують вплив ШІ на фінансові показники, переважно в межах окремих кейсів, а не у всій компанії.
ШІ-зрілі компанії використовують ШІ для трансформацій, а не лише для підвищення ефективності
McKinsey виділяє лише 6% компаній, що досягли помітного ефекту (>5% EBIT від ШІ): — у 3,6 разів частіше планують трансформації — у 2,8 разів частіше редизайнять процеси — у 3 рази частіше мають підтримку топів — у 5 разів частіше масштабують агентів — у 4,9 разів частіше інвестують >20% цифрового бюджету в ШІ.
Ключові управлінські практики, які відрізняють успішні у впровадженні ШІ компанії
- Human-in-the-loop — визначено, коли рішення ШІ вимагає людської перевірки.
- AI-стратегія із чіткою дорожньою картою.
- Активна участь лідерів у впровадженні ШІ.
- AI-upskilling — навчання персоналу.
- Гнучкі product-команди.
- Налагоджені процеси швидкої ітерації моделей.
- Єдина технологічна архітектура для масштабування.
- Інтеграція ШІ у бізнес-процеси (не «поруч», а всередині).
- Якісні data-продукти.
- Стратегічне планування персоналу з урахуванням нових ролей і змін у структурі праці.
Зусилля щодо пом'якшення ризиків штучного інтелекту стають все більш поширеними.
51% компаній уже мали негативні наслідки від ШІ, найчастіше — через неточність моделей (30%). Лідери зазвичай помиляються частіше, але й швидше вчаться та реагують.
Коментарі