Як компанії реально використовують ШІ у 2025 році — шість інсайтів

У 2025 році штучний інтелект перестав бути модним словом — він став робочим інструментом бізнесу. Компанії використовують ШІ не лише для автоматизації рутинних процесів, а й для прийняття рішень, персоналізації продуктів, управління ризиками та створення нових бізнес-моделей. Топ-6 найголовніших інсайтів зі звіту McKinsey зібрав Консультант з генеративного ШІ Олексій Мінаков.

Висока цікавість до агентів штучного інтелекту

62% респондентів кажуть, що їхні організації принаймні експериментують з ШІ-агентами. Але використання агентів ще не поширене: у більшості компаній агенти поки діють у 1−2 функціях, і лише до 10% масштабують їх системно.

Стадія експериментів або пілотування

88% організацій уже регулярно використовують ШІ в принаймні одній бізнес-функції. Але майже дві третини кажуть, що їхні організації ще не почали масштабувати ШІ на всьому підприємстві.

Позитивні показники впливу ШІ на бізнес

64% кажуть, що ШІ підвищив рівень інновацій у компанії. Однак лише 39% фіксують вплив ШІ на фінансові показники, переважно в межах окремих кейсів, а не у всій компанії.

ШІ-зрілі компанії використовують ШІ для трансформацій, а не лише для підвищення ефективності

McKinsey виділяє лише 6% компаній, що досягли помітного ефекту (>5% EBIT від ШІ): — у 3,6 разів частіше планують трансформації — у 2,8 разів частіше редизайнять процеси — у 3 рази частіше мають підтримку топів — у 5 разів частіше масштабують агентів — у 4,9 разів частіше інвестують >20% цифрового бюджету в ШІ.

Ключові управлінські практики, які відрізняють успішні у впровадженні ШІ компанії

Human-in-the-loop — визначено, коли рішення ШІ вимагає людської перевірки.

AI-стратегія із чіткою дорожньою картою.

Активна участь лідерів у впровадженні ШІ.

AI-upskilling — навчання персоналу.

Гнучкі product-команди.

Налагоджені процеси швидкої ітерації моделей.

Єдина технологічна архітектура для масштабування.

Інтеграція ШІ у бізнес-процеси (не «поруч», а всередині).

Якісні data-продукти.

Стратегічне планування персоналу з урахуванням нових ролей і змін у структурі праці.

Зусилля щодо пом'якшення ризиків штучного інтелекту стають все більш поширеними.

51% компаній уже мали негативні наслідки від ШІ, найчастіше — через неточність моделей (30%). Лідери зазвичай помиляються частіше, але й швидше вчаться та реагують.