X (Twitter) запустив функцію Cashtags для відстеження котирувань акцій та криптовалют

Соціальна мережа X (колишній Twitter) впровадила нову функцію під назвою Cashtags, яка дозволяє користувачам переглядати фінансові дані, зокрема графіки акцій та криптовалют, прямо у своїй інформаційній стрічці.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Механіка роботи Cashtags

За словами керівника відділу продуктів X Нікіти Біра, наразі нововведення доступне для користувачів iPhone у США та Канаді. Коли людина вводить у пошук назву конкретного активу, система автоматично пропонує відповідні акції чи криптовалюти як Cashtag. Натиснувши на нього, користувач може переглядати публікації з обговоренням цього активу разом із графіком цін у реальному часі, не покидаючи застосунок.

При цьому Нікіта Бір уточнив, що сама соціальна мережа X не виступає брокером і не виконує торгові операції безпосередньо, а планує розробляти інструменти для роботи з фінансовими даними та надавати посилання на партнерські сервіси.

Представник компанії наголосив, що X завжди була головним джерелом новин для трейдерів та інвесторів, адже мільярди доларів щодня розподіляються на основі інформації зі стрічки новин.

Підготовка до створення супераппу

Амбіції X у фінансовому секторі активно матеріалізуються. Окрім інформаційних функцій, до запуску в квітні 2026 року готується повноцінна платіжна платформа X Money. Компанія вже отримала ліцензії на здійснення грошових переказів у понад 40 штатах США. Платформа працюватиме в партнерстві з платіжною системою Visa, що дозволить здійснювати миттєві перекази у традиційних валютах. Очікується, що користувачі зможуть оформити металеві дебетові картки з кешбеком та відкривати рахунки з високою відсотковою ставкою (до 6% річних) за підтримки традиційних банків-партнерів.

Чому це важливо

Інтеграція фінансових графіків безпосередньо в соціальну мережу скорочує дистанцію між отриманням інформації та ухваленням інвестиційних рішень. Це дозволяє роздрібним інвесторам миттєво оцінювати ринкові настрої навколо активу. Водночас запуск Cashtags у поєднанні з майбутньою платіжною системою X Money свідчить про системну трансформацію X із класичної платформи мікроблогів на глобальну фінтех-екосистему. У такому форматі комунікація, аналітика та рух капіталу відбуватимуться в єдиному цифровому середовищі без необхідності переходити до сторонніх банківських додатків.