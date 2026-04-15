X (Twitter) запустив функцію Cashtags для відстеження котирувань акцій та криптовалют

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
15 квітня 2026, 16:07

X (Twitter) запустив функцію Cashtags для відстеження котирувань акцій та криптовалют

Соціальна мережа X (колишній Twitter) впровадила нову функцію під назвою Cashtags, яка дозволяє користувачам переглядати фінансові дані, зокрема графіки акцій та криптовалют, прямо у своїй інформаційній стрічці.

Механіка роботи Cashtags

За словами керівника відділу продуктів X Нікіти Біра, наразі нововведення доступне для користувачів iPhone у США та Канаді. Коли людина вводить у пошук назву конкретного активу, система автоматично пропонує відповідні акції чи криптовалюти як Cashtag. Натиснувши на нього, користувач може переглядати публікації з обговоренням цього активу разом із графіком цін у реальному часі, не покидаючи застосунок.

При цьому Нікіта Бір уточнив, що сама соціальна мережа X не виступає брокером і не виконує торгові операції безпосередньо, а планує розробляти інструменти для роботи з фінансовими даними та надавати посилання на партнерські сервіси.

Представник компанії наголосив, що X завжди була головним джерелом новин для трейдерів та інвесторів, адже мільярди доларів щодня розподіляються на основі інформації зі стрічки новин.

Підготовка до створення супераппу

Амбіції X у фінансовому секторі активно матеріалізуються. Окрім інформаційних функцій, до запуску в квітні 2026 року готується повноцінна платіжна платформа X Money. Компанія вже отримала ліцензії на здійснення грошових переказів у понад 40 штатах США. Платформа працюватиме в партнерстві з платіжною системою Visa, що дозволить здійснювати миттєві перекази у традиційних валютах. Очікується, що користувачі зможуть оформити металеві дебетові картки з кешбеком та відкривати рахунки з високою відсотковою ставкою (до 6% річних) за підтримки традиційних банків-партнерів.

Чому це важливо

Інтеграція фінансових графіків безпосередньо в соціальну мережу скорочує дистанцію між отриманням інформації та ухваленням інвестиційних рішень. Це дозволяє роздрібним інвесторам миттєво оцінювати ринкові настрої навколо активу. Водночас запуск Cashtags у поєднанні з майбутньою платіжною системою X Money свідчить про системну трансформацію X із класичної платформи мікроблогів на глобальну фінтех-екосистему. У такому форматі комунікація, аналітика та рух капіталу відбуватимуться в єдиному цифровому середовищі без необхідності переходити до сторонніх банківських додатків.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами