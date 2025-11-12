Multi від Мінфін
12 листопада 2025, 11:36

«Іпотека на все життя»: У США працюють над новою програмою

Президент США Дональд Трамп заявив, що запровадження іпотеки терміном на 50 років не стане «великою проблемою», незважаючи на те, що такі кредити означають вищі переплати за відсотками та повільніше придбання власності порівняно із звичайними 30-річними позиками. Як повідомляє Reuters, про це американський президент заявив в ефірі програми The Ingraham Angle телеканалу Fox News.

Президент США Дональд Трамп заявив, що запровадження іпотеки терміном на 50 років не стане «великою проблемою», незважаючи на те, що такі кредити означають вищі переплати за відсотками та повільніше придбання власності порівняно із звичайними 30-річними позиками.
Фото: Дональд Трамп

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що каже Трамп

«Це лише означає, що ви платите менше на місяць, але довше за часом. Нічого не страшного. Може трохи допоможе», — сказав Трамп.

У ході програми він поклав відповідальність за погіршення доступності житла на свого попередника Джо Байдена та на грошово-кредитну політику Федеральної резервної системи.

Критика програми

Тим часом низка консервативних політиків, економістів та активістів різко розкритикувала ідею «іпотеки на все життя». Конгресуман-республіканка Марджорі Тейлор Грін написала в соцмережі X: «У боргах назавжди, у боргах до кінця життя!», а правий публіцист Майк Чернович додав: «Довічна іпотека», зазначає Reuters.

Нова програма

Директор Федерального агентства житлового фінансування (FHFA) Білл Пулте заявив у суботу, що його відомство «працює над» впровадженням іпотеки на 50 років після того, як Трамп опублікував у соцмережах зображення з підписом «50-year Mortgage» («іпотека на 50 років»). «Це повністю змінює правила гри», — написав Пулте.

Він також повідомив, що агентство вивчає можливості «пом'якшення умов» для іпотек терміном на 5, 10 і 15 років, а також розглядає впровадження іпотеки з можливістю зміни позичальника та «перенесеної» іпотеки, тобто кредиту, який можна перенести на інший будинок, не закриваючи і не оформляючи новий. Це обговорюється на рівні державних іпотечних агентств Fannie Mae та Freddie Mac.

Представники FHFA відмовилися коментувати деталі Reuters.

Прес-секретар Білого дому Девіс Інгл заявив, що «Білий дім і вся адміністрація Трампа високо цінують зусилля пана Пулте і всі працюють спільно, щоб реалізувати політику президента».

Гостра проблема

Як підкреслює Reuters, незважаючи на зниження ставок, доступність житла залишається серйозною проблемою в США для багатьох покупців: ціни продовжують зростати, а угоди з продажу будинків у вересні зросли лише незначно, при цьому кількість операцій, що очікують, залишилася на колишньому рівні.

Федеральна резервна система минулого місяця знизила ключову ставку до діапазону 3,75−4,00%, а середня ставка за 30-річною фіксованою іпотекою опустилася до 6,19%, що стало мінімум за рік після січневого піку в 7,04%, свідчать дані Freddie Mac.

Що кажуть експерти

Головний економіст компанії Redfin Деріл Фервезер зазначив, що поки що незрозуміло, наскільки зниження місячного платежу буде значним.

«Ми не знаємо, який відсоток буде встановлено для 50-річної іпотеки, порівняно з 30-річною. Ефективнішим довгостроковим рішенням було б усунути проблеми з пропозицією житла», — вважає експерт.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Три літри
Три літри
12 листопада 2025, 11:39
#
Що за соціалізм в цих США?
+
0
vbhjckfd
vbhjckfd
12 листопада 2025, 11:55
#
Не зовсім зрозуміло чим це відрязняється від оренди в такому разі (з покривання оренди пенсійними накопиченнями у літньому віці)
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 14 незареєстрованих відвідувачів.
