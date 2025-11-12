Германа Галущенка відсторонено від виконання обовʼязків міністра юстиції

Германа Галущенка відсторонено від виконання обов'язків міністра юстиції. Про це повідомила премєр-міністр України Юлія Свириденко.

Відсторонення від посади

Зранку 12 листопада уряд вирішив відсторонити Галущенка, а виконання обовʼязків покласти на заступницю міністра юстиції з питань європейської інтеграції Людмилу Сугак.

Коментар Галущенко

Галущенко встиг прокоментувати своє відсторонення, він зазначив, що не тримається за посаду.

«Вважаю, що відсторонення на час розслідування — це цивілізований і правильний сценарій. Захищатиму себе в юридичній площині та доводитиму свою позицію», — зазначив відсторонений міністр.

Скандал з Енергоатомом

Зранку, 10 листопада, ЗМІ повідомили про обшуки у друга президента та співвласника «Кварталу 95» Тимура Міндіча. Сам він втік з країни за кілька годин до обшуків. Того ж дня обшуки провели в ексміністра енергетики Германа Галущенка, який зараз очолює Мін'юст.

Згодом НАБУ оприлюднило матеріали, зібрані в рамках операції «Мідас», ціль якої — викриття корупції у сфері енергетики на високому рівні. Серед фігурантів злочинної схеми крім Галущенка опинились Міндіч, топ-посадовець «Енергоатому» Дмитро Басов, ексрадник міністра енергетик Ігор Миронюк та інші.

Народний депутат Ярослав Железняк подав до Верховної Ради заяви із вимогою звільнити міністра юстиції Германа Галущенка та наближеної до нього міністерки енергетики Світлани Гринчук. Остання за даними депутата є представником інтересів Тимура Міндіча в уряді, де до цього представляла його інтереси на посаді Міністра екології.

Відповідні особи вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства держсектору, зокрема «Енергоатом»: організатори отримували до 15% вартості контрактів компанії у вигляді хабарів, а «відкат» сплачували контрагенти, яких їм навʼязували учасники схеми.

Загалом фігурантам вдалося «відмити» 100 мільйонів доларів, легалізуючиїх через окремий офіс в центрі Києва, який належав родині колишнього депутата Андрія Деркача.