Підтримка українських біженців: Скільки витратили країни

Європейські країни з початку повномасштабної війни надали безпрецедентну фінансову допомогу українцям, які змушені були залишити свої домівки. Згідно з даними дослідження Ukraine Support Tracker, з січня 2022 по серпень 2025 року загальна сума витрат на підтримку українських біженців у Європі склала 137,4 мільярда євро . Про це пише Inpoland.

Хто та скільки витратив на українців

Німеччинає беззаперечним лідером за масштабами допомоги: понад 1,2 мільйона українцівотримали там притулок, а видатки федерального уряду сягнули 36,55 мільярда євро. Кошти спрямовувалися на соціальні виплати, оплату житла, медичну допомогу та курси інтеграції. Польща, яка прихистила близько 1 мільйона осіб, витратила 29,3 мільярда євро, а Чехія — понад 8 мільярдів єврона підтримку 397 тисяч переселенців.

Іспанія спрямувала 8,63 мільярда євро на утримання майже 248 тисяч українців, Франція — 4,46 мільярда євро для 74 тисяч переселенців, а Велика Британія — 3,83 мільярда євро, реалізуючи програму «Homes for Ukraine».

Суттєві витрати також понесли Румунія (4,17 млрд євро), Італія (3,64 млрд), Швейцарія (3,56 млрд) та Бельгія (3,39 млрд).

Тимчасовий захист

За вересень 2025 року у країнах ЄС ухвалили 79 205 нових рішень про надання тимчасового захисту тим, хто виїхав з України через війну. Це на 49% більше, ніж за серпень 2025 року, і найбільше рішень за місяць з серпня 2023 року. Найбільший приріст українців з тимчасовим захистом спостерігався:

у Польщі (+12 960; +1,3%),

Німеччині (+7 585; +0,6%)

Чехії (+3 455; +0,9%).

