12 листопада 2025, 9:10

Підтримка українських біженців: Скільки витратили країни

Європейські країни з початку повномасштабної війни надали безпрецедентну фінансову допомогу українцям, які змушені були залишити свої домівки. Згідно з даними дослідження Ukraine Support Tracker, з січня 2022 по серпень 2025 року загальна сума витрат на підтримку українських біженців у Європі склала 137,4 мільярда євро. Про це пише Inpoland.

Європейські країни з початку повномасштабної війни надали безпрецедентну фінансову допомогу українцям, які змушені були залишити свої домівки.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Хто та скільки витратив на українців

Німеччинає беззаперечним лідером за масштабами допомоги: понад 1,2 мільйона українцівотримали там притулок, а видатки федерального уряду сягнули 36,55 мільярда євро. Кошти спрямовувалися на соціальні виплати, оплату житла, медичну допомогу та курси інтеграції. Польща, яка прихистила близько 1 мільйона осіб, витратила 29,3 мільярда євро, а Чехія — понад 8 мільярдів єврона підтримку 397 тисяч переселенців.

Читайте також: У вересні в ЄС отримали тимчасовий захист найбільше українців з 2023 року

Іспанія спрямувала 8,63 мільярда євро на утримання майже 248 тисяч українців, Франція — 4,46 мільярда євро для 74 тисяч переселенців, а Велика Британія — 3,83 мільярда євро, реалізуючи програму «Homes for Ukraine».

Суттєві витрати також понесли Румунія (4,17 млрд євро), Італія (3,64 млрд), Швейцарія (3,56 млрд) та Бельгія (3,39 млрд).

Тимчасовий захист

За вересень 2025 року у країнах ЄС ухвалили 79 205 нових рішень про надання тимчасового захисту тим, хто виїхав з України через війну. Це на 49% більше, ніж за серпень 2025 року, і найбільше рішень за місяць з серпня 2023 року. Найбільший приріст українців з тимчасовим захистом спостерігався:

  • у Польщі (+12 960; +1,3%),
  • Німеччині (+7 585; +0,6%)
  • Чехії (+3 455; +0,9%).

Нагадаємо

Європейський Союз уже готує новий етап політики щодо тимчасового захисту українців. Поточна програма діятиме до 4 березня 2027 року, після чого біженці зможуть або перейти до статусу постійного проживання, або повернутися в Україну.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
0
Exba
Exba
12 листопада 2025, 10:48
#
Получается, что Германия и Польша в пересчёте на одного беженца потратили плюс минус одинаковые суммы, но, вроде, на выходе у немцев социальных плюшек больше получилось
+
+15
financialGenius
financialGenius
12 листопада 2025, 11:10
#
Польша не могла столько потратить , там беженцы ничего такого и не получали , просто нарисовали цифру или так же как и Украина пилят бюджетные средства или посчитали что медицинское обслуживание платно и выдали своим же врачам доплаты, а в статье расходов отмечено что беженцам . В Германии реально получают деньги за которые можно еду купить . Может там такая же программа как для учителей в Украине — выделили 1500 грн на дилжитал курсы или какие-то еосели или евидновлення для своих с откатами …
+
0
Exba
Exba
12 листопада 2025, 12:34
#
Ага, вот я на это же и намекаю — что деньги на входе и плюшки на выходе не соотносятся, если сравнивать цифры по Германии и Польше)
+
0
financialGenius
financialGenius
12 листопада 2025, 11:11
#
П.С. Я бы очень смеялся если бы они нарисовали цифру больше чем Германия или Швейцария в относительных величинах)))
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Exba и 5 незареєстрованих відвідувачів.
