12 листопада 2025, 8:00

Як змінилися ціни на орендовані квартири в Києві та передмісті

Орендні ставки загалом на ринку почали падати з досить високої планки. Так, за підсумками вересня, за даними Романа Рябова, скажімо, у Голосіївському районі орендоване житло подорожчало на 19,5% (в середньому до 27,5 тисяч гривень), у Подільському — на 13,8% (до 22 760 гривень), в Оболонському — на 8,8% (до 18,5 тисяч) у Святошинському — на 7,1% (до 15 тисяч), у Дарницькому — на 5,9% (до 18 тисяч), у Деснянському — на 5,5% (до 11,5 тисяч). Про це йдеться у матеріалі «Мінфіну» «Оренда квартир у Києві: ціни падають, попит знижується — що очікувати до кінця року».

Орендні ставки загалом на ринку почали падати з досить високої планки.

Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Динаміка цін

Найменше, за підсумками ажіотажного вересня, зросли цінники у Печерському (плюс 1% — до 61 873 гривень) та Шевченківському (плюс 0,6% — до 37 235 гривень) районах. І лише у Солом'янському районі, попри вересневий підйом ринку, цінники впали на 5% (до 19 тисяч). Як кажуть рієлтори, зниження ставок у цьому районі було пов'язане з частими атаками ворога, що знизило кількість охочих там оселятися.

Але загалом у Києві орендоване житло за літо і початок осені зросло в ціні досить суттєво. Тому навіть нинішні знижки у 5−7% не повернули цінники на попередній рівень — принаймні, поки що.

До того ж багато власників нерухомості виставляють в оголошеннях «старі», ще підвищені ціни, і дають знижку тільки в процесі торгу під конкретного орендаря.

Тому виставлені на профільних ресурсах об'єкти, м'яко кажучи, не справляють враження «розпродажу».

Наприклад, за даними Bird, у Подільському районі, де щодо оренди наразі 590 пропозицій, досить скромна однокімнатна квартира на Виноградарі, щоправда, з хорошим ремонтом, пропонується за 34 тисячі гривень, а квартира в 145 квадратів на вулиці Щекавицькій коштує 2 300 доларів.

В економсегменті позиціонується мало квартир, хоч вони теж є. Скажімо, за 12 тисяч гривень на місяць пропонується одиничка площею 30 квадратів у хрущовці на вулиці Межовій. За 14 тисяч можна винайняти однокімнатну квартиру на вулиці Порика (Виноградар).

На Троєщині (де в оренду виставлено 233 квартири) вибір дешевого житла ширший. Скажімо, за 10 тисяч можна зняти одиничку площею 40 квадратів, що на вулиці Милославській. За 11 тисяч пропонується однокімнатна такої самої площі на проспекті Червоної Калини, щоправда, у квартирі досить старий ремонт. «Мінфін» знайшов декілька квартир у цьому районі за 9,5 тисяч, і одну — за 8,5 тисяч.

На Теремках, де виставлено в оренду 213 квартир, переважають об'єкти дорожчі за 20 тисяч. Скажімо, одиничка у 52 квадрати з новим ремонтом пропонується за 21 тисячу гривень. Квартири у новому ЖК здаються за 27−80 тисяч гривень тощо.

Що з цінами у передмісті

Для порівняння: у найближчому передмісті житло реально зняти набагато дешевше. Наприклад, у Вишневому є пропозиції за 6 тисяч гривень. За таку суму можна орендувати двокімнатну квартиру площею 52 квадрати, щоправда, зі старим ремонтом. А за 15 тисяч у Вишневому можна винайняти квартиру в новому ЖК із «автономністю при блекауті». А, скажімо, у Чабанах одиничка зі свіжим ремонтом пропонується за 7,5 тисяч гривень. У Вишгороді за 11 тисяч гривень можна орендувати пів будинку на дві кімнати із твердопаливним котлом.

Чинник ціни продовжує «гнати» з Києва багатьох потенційних орендарів. «Особливо охоче розглядають варіанти в передмісті переселенці, багато з яких працюють віддалено і не прив'язані до конкретних локацій», — говорить Піта.

Щоправда, у передмісті варіантів житла під оренду не так багато. Скажімо, у тому ж Вишгороді — лише 45 об'єктів, у Чабанах — 21.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
