Норвегія призупинила дію етичних правил свого фонду на $2,1 трлн, щоб уникнути розпродажу тех-акцій

Уряд Норвегії призупинив дію етичних правил, що регулюють діяльність найбільшого у світі суверенного фонду добробуту ($2,1 трлн). Цей крок був викликаний побоюваннями, що рішення етичної ради про продаж акцій Caterpillar Inc. через війну в Газі може створити прецедент, який змусить фонд позбутися своїх найприбутковіших активів — акцій технологічних компаній на суму до $230 мільярдів. Про це заявив міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг, повідомляє Bloomberg.

«Шаблон» для розпродажу

Рішення про призупинення роботи Ради з етики, яка існувала близько 20 років, було прийнято після того, як у серпні вона рекомендувала фонду продати акції Caterpillar Inc., оскільки бульдозери компанії використовуються Ізраїлем у Газі.

В інтерв'ю в Осло колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що це рішення ризикувало стати «шаблоном». Він підтвердив, що Рада з етики вже розпочала роботу щодо технологічних компаній.

«Рішення по Caterpillar у поєднанні з оголошенням ради з етики про те, що вони розпочали роботу над технологічними компаніями: якщо поєднати ці дві речі, ми оцінили, що існує ризик того, що чинні правила призведуть нас до ситуації, коли Норвегія потенційно може вийти з деяких найбільших компаній світу», — сказав Столтенберг.

Міністр також назвав рішення по Caterpillar «надмірним», оскільки воно стосується «крихітної частини» бізнесу компанії, тоді як її техніка широко використовується на будівельних майданчиках у самій Норвегії.

Парадокс зброї та тиск США

Столтенберг також вказав на необхідність переписати етичні правила через нову геополітичну ситуацію, яка вимагає швидшої реакції фонду. Однією з причин є «парадокс зброї».

Чинні правила забороняють фонду інвестувати в компанії, що виробляють компоненти для ядерної зброї, наприклад, Lockheed Martin (виробник F-35) або BAE Systems.

Водночас уряд Норвегії купує у цих самих компаній винищувачі F-35 та фрегати.

«Як не дивно, ми можемо перераховувати величезні суми грошей компанії як плату за F-35 або фрегати, але ми не можемо отримати невеликий прибуток від наших інвестицій», — сказав Столтенберг, нагадавши, що Норвегія є членом «ядерного стримування» НАТО.

Рішення про продаж акцій Caterpillar викликало різку критику з боку США. Ключові республіканці вимагали відплати, зокрема введення візових обмежень для керівників фонду та додаткових каральних тарифів для Норвегії.

Проте Столтенберг заперечив, що тиск з боку влади США став причиною призупинення роботи етичної ради. Він нагадав про рішення фонду у 2006 році вийти з акцій Walmart Inc., яке також критикувалося США.

Чому це важливо

Це рішення є тектонічним зсувом у світі «етичного інвестування». Норвезький фонд був піонером і світовим лідером цього руху, а його Рада з етики встановлювала стандарти для інших інвесторів.

Призупинення роботи ради під приводом «захисту фонду» від розпродажу прибуткових тех-активів демонструє, що у новій ері геополітичної нестабільності, воєн та «холодної війни» з РФ, прагматизм та національна безпека починають переважати над «чистою» етикою.