Норвегія призупинила дію етичних правил свого фонду на $2,1 трлн, щоб уникнути розпродажу тех-акцій

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
11 листопада 2025, 19:51

Норвегія призупинила дію етичних правил свого фонду на $2,1 трлн, щоб уникнути розпродажу тех-акцій

Уряд Норвегії призупинив дію етичних правил, що регулюють діяльність найбільшого у світі суверенного фонду добробуту ($2,1 трлн). Цей крок був викликаний побоюваннями, що рішення етичної ради про продаж акцій Caterpillar Inc. через війну в Газі може створити прецедент, який змусить фонд позбутися своїх найприбутковіших активів — акцій технологічних компаній на суму до $230 мільярдів. Про це заявив міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг, повідомляє Bloomberg.

Уряд Норвегії призупинив дію етичних правил, що регулюють діяльність найбільшого у світі суверенного фонду добробуту ($2,1 трлн).

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Шаблон» для розпродажу

Рішення про призупинення роботи Ради з етики, яка існувала близько 20 років, було прийнято після того, як у серпні вона рекомендувала фонду продати акції Caterpillar Inc., оскільки бульдозери компанії використовуються Ізраїлем у Газі.

В інтерв'ю в Осло колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що це рішення ризикувало стати «шаблоном». Він підтвердив, що Рада з етики вже розпочала роботу щодо технологічних компаній.

«Рішення по Caterpillar у поєднанні з оголошенням ради з етики про те, що вони розпочали роботу над технологічними компаніями: якщо поєднати ці дві речі, ми оцінили, що існує ризик того, що чинні правила призведуть нас до ситуації, коли Норвегія потенційно може вийти з деяких найбільших компаній світу», — сказав Столтенберг.

Міністр також назвав рішення по Caterpillar «надмірним», оскільки воно стосується «крихітної частини» бізнесу компанії, тоді як її техніка широко використовується на будівельних майданчиках у самій Норвегії.

Парадокс зброї та тиск США

Столтенберг також вказав на необхідність переписати етичні правила через нову геополітичну ситуацію, яка вимагає швидшої реакції фонду. Однією з причин є «парадокс зброї».

Чинні правила забороняють фонду інвестувати в компанії, що виробляють компоненти для ядерної зброї, наприклад, Lockheed Martin (виробник F-35) або BAE Systems.

Водночас уряд Норвегії купує у цих самих компаній винищувачі F-35 та фрегати.

«Як не дивно, ми можемо перераховувати величезні суми грошей компанії як плату за F-35 або фрегати, але ми не можемо отримати невеликий прибуток від наших інвестицій», — сказав Столтенберг, нагадавши, що Норвегія є членом «ядерного стримування» НАТО.

Рішення про продаж акцій Caterpillar викликало різку критику з боку США. Ключові республіканці вимагали відплати, зокрема введення візових обмежень для керівників фонду та додаткових каральних тарифів для Норвегії.

Проте Столтенберг заперечив, що тиск з боку влади США став причиною призупинення роботи етичної ради. Він нагадав про рішення фонду у 2006 році вийти з акцій Walmart Inc., яке також критикувалося США.

Чому це важливо

Це рішення є тектонічним зсувом у світі «етичного інвестування». Норвезький фонд був піонером і світовим лідером цього руху, а його Рада з етики встановлювала стандарти для інших інвесторів.

Призупинення роботи ради під приводом «захисту фонду» від розпродажу прибуткових тех-активів демонструє, що у новій ері геополітичної нестабільності, воєн та «холодної війни» з РФ, прагматизм та національна безпека починають переважати над «чистою» етикою.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 27 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами