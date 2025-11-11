Multi від Мінфін
11 листопада 2025, 19:20

Microsoft планує інвестувати $10 млрд у португальський центр обробки даних ШІ

Американська корпорація Microsoft має намір інвестувати $10 млрд у створення центру обробки даних штучного інтелекту на узбережжі Португалії, що стане однією з найбільших інвестицій компанії в Європі цього року, пише Bloomberg з посиланням на заяви компанії.

Американська корпорація Microsoft має намір інвестувати $10 млрд у створення центру обробки даних штучного інтелекту на узбережжі Португалії, що стане однією з найбільших інвестицій компанії в Європі цього року, пише Bloomberg з посиланням на заяви компанії.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниСпільне будівництвоЦей ЦОД у Синєші Microsoft будує разом із португальською компанією Start Campus та британським стартапом Nscale.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Спільне будівництво

Цей ЦОД у Синєші Microsoft будує разом із португальською компанією Start Campus та британським стартапом Nscale.

У жовтні Microsoft вже уклала багаторічний контракт на оренду потужностей на майданчику в Сінеші.

Компанія розширює свою обчислювальну інфраструктуру для задоволення попиту на послуги ШІ.

Зіткнувшись із нестачею потужностей, Microsoft нещодавно підписала угоди з кількома постачальниками «neocloud» — компаніями, які пропонують високопродуктивні хмарні обчислення, включаючи CoreWeave Inc. та Nebius Group NV.

Читайте також: Угода на 10 мільярдів: Microsoft домовилася з оператором дата-центрів IREN про чіпи

Крім того, Microsoft планує також орендувати потужності у Nscale у Норвегії та Великій Британії.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що корпорація Microsoft уклала угоду на $9,7 млрд з оператором центрів з обробки даних IREN, що передбачає доступ до передових чіпів Nvidia.

Раніше «Мінфін» писав, що Microsoft планує інвестувати більше $15 млрд в ОАЕ протягом наступних семи років, зосередившись на розширенні центрів обробки даних штучного інтелекту по всій країні.

Нагадаємо, «Мінфін» писав, що Microsoft оголосила про плани інвестувати 80 мільярдів доларів у будівництво дата-центрів, здатних обробляти завдання штучного інтелекту.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
