За серпень буде виплачено рекордну суму «Нацкешбеку» у 509 млн грн

В Україні розпочалися виплати за державною програмою «Національний кешбек» за серпень 2025 року. Найближчими днями учасники програми отримають на свої картки 509 мільйонів гривень, що стало рекордною щомісячною сумою компенсації з моменту запуску програми. Цей показник майже в півтора раза перевищує виплати за серпень минулого року. Про це 11 листопада повідомило Міністерство економіки.

Показники серпня

Рекордна сума компенсації пояснюється високою активністю покупців у серпні. За даними відомства, 3,6 мільйона українців придбали товари вітчизняного виробництва на загальну суму 5,1 мільярда гривень.

Для порівняння, сума виплат за серпень 2024 року була значно меншою і становила 342 млн грн.

Результати 2025 року та учасники програми

Міністерство економіки інформує, що загалом з початку 2025 року в межах програми «Національний кешбек» покупцям вже було виплачено близько 4 мільярдів гривень.

До ініціативи долучилися понад 1860 компаній-виробників. Програма охоплює широкий спектр галузей: від харчової промисловості та фармацевтики до легкої промисловості та книжкового ринку.