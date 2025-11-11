В НБУ прокоментували сповільнення інфляції у жовтні

Рівень споживчої інфляції в Україні у жовтні 2025 року продовжив знижуватися, сягнувши 10,9% у річному вимірі. Водночас порівняно з вереснем, ціни зросли на 0,9%. Фактична річна інфляція виявилася незначно вищою за прогноз Національного банку через те, що ціни на сирі продукти харчування сповільнювали своє зростання повільніше, ніж очікувалося. Натомість базова інфляція, навпаки, була дещо нижчою за прогноз. Про це повідомив Національний банк України.

Базова інфляція сповільнюється швидше за прогноз

За даними НБУ, базова інфляція (яка виключає волатильні ціни на сирі продукти та енергоносії) у жовтні знизилася до 10,2%. Це відбулося завдяки стрімкішому сповільненню зростання цін на послуги та непродовольчі товари.

Вартість послуг сповільнила зростання до 13,8%. Регулятор зазначає, що це може частково відображати послаблення дисбалансів на ринку праці. Повільніше дорожчали послуги лікарень, особистого догляду, інтернету, таксі, страхування та готелів.

Непродовольчі товари також продовжили гальмувати інфляцію, сповільнивши зростання до 1,6% р/р. Зокрема, падіння цін на одяг та взуття навіть поглибилося.

Ціни на продукти: овочі дешевшають, крупи — дорожчають

Річні темпи зростання цін на сирі продукти харчування сповільнилися до 15,2%.

Овочі: Падіння цін поглибилося до -21.5% (р/р), насамперед завдяки овочам «борщового набору». Водночас здешевлення помідорів сповільнилося, а ціни на огірки відновили зростання.

Інші продукти: Зростання цін на фрукти суттєво пригальмувало. Продовжили знижуватися темпи подорожчання борошна та яєць. Натомість швидшими темпами дорожчали крупи та молоко.

Серед оброблених продуктів харчування (загальне сповільнення до 15,6%) повільніше зростали ціни на молочну продукцію, хліб та соняшникову олію, хоча оброблена риба та морепродукти пришвидшили подорожчання.

Пальне та регульовані ціни

Темпи зростання цін на паливо різко сповільнилися — до 3,9% у річному вимірі. У НБУ пояснюють таку динаміку здебільшого ефектом високої бази порівняння минулого року, оскільки безпосередньо в жовтні ціни на всі види палива майже не змінювалися.

Адміністративно регульовані ціни також сповільнили зростання (до 10,6%) завдяки повільнішому подорожчанню тютюнових виробів та алкогольних напоїв.

Національний банк очікує на подальше сповільнення інфляції наприкінці року завдяки достатній пропозиції продовольства та заходам монетарної політики, спрямованим на підтримку інтересу до гривневих активів.