11 листопада 2025, 17:11

Акції AstraZeneca оновили історичний максимум, зміцнивши лідерство на біржі у Великій Британії

Акції фармацевтичного гіганта AstraZeneca у вівторок, 11 листопада, оновили свій історичний максимум, перевищивши попередній пік, зафіксований у вересні 2024 року. Це зміцнило позиції компанії як найдорожчої на фондовій біржі Великої Британії з ринковою капіталізацією близько 210 мільярдів фунтів стерлінгів ($282 млрд). Про це повідомляє Reuters.

Акції фармацевтичного гіганта AstraZeneca у вівторок, 11 листопада, оновили свій історичний максимум, перевищивши попередній пік, зафіксований у вересні 2024 року.

Драйвери ралі

Акції компанії зросли на 2,5%, досягнувши позначки 134,6 фунтів стерлінгів. Зростання стало продовженням позитивної динаміки, спричиненої двома ключовими факторами:

  • Сильні квартальні результати: Минулого тижня AstraZeneca відзвітувала про прибутки за третій квартал, які перевершили прогнози аналітиків.
  • Угода з урядом США: У жовтні компанія уклала важливу угоду про ціноутворення на ліки в США. Це зняло значну політичну невизначеність для компанії, що було критично, оскільки ринок США забезпечує понад 40% її загальних продажів.

Загальний оптимізм на ринку

Зростання AstraZeneca відбулося на тлі загального підйому британського ринку. Основний фондовий індекс країни, FTSE 100, також зріс на 1,1%, досягнувши власного нового рекордного максимуму.

Загальний оптимізм на ринку пов'язаний з публікацією свіжих даних про ринок праці у Великій Британії. Ці дані посилили очікування інвесторів, що Банк Англії може вдатися до зниження відсоткових ставок вже наступного місяця.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
