Золото знову зростає на оптимізмі, що нові дані зі США змусять ФРС знизити ставки

Ціни на золото у вівторок досягли найвищого рівня за майже три тижні. Інвестори скуповують дорогоцінний метал в очікуванні, що потенційне завершення «шатдауну» уряду США відновить потік економічних даних. Ринок очікує, що ця статистика підтвердить слабкість економіки та зміцнить аргументи Федеральної резервної системи на користь зниження відсоткових ставок наступного місяця. Про це повідомляє Reuters 11 листопада.

Цінова динаміка

Спотове золото зросло на 0,6% до $4140,60 за унцію, раніше під час сесії досягнувши позначки $4148,75 — найвищого рівня з 23 жовтня. Грудневі ф'ючерси на золото в США також зросли на 0,6% до $4147,20 за унцію.

Інші дорогоцінні метали також продемонстрували зростання: срібло додало 1,3% ($51,20), платина зросла на 0,9% ($1592,28), а паладій піднявся на 1,8% ($1440,95).

Ставки на ФРС та фіскальні ризики

Нинішнє ралі золота, яке традиційно є хеджуванням від невизначеності, відбувається одночасно з покращенням апетиту до ризику на фондових ринках. Трейдери розцінюють потенційне припинення «шатдауну» як позитив, оскільки воно відновить потік економічних даних.

«Відновлення роботи уряду перезапустить потік економічних даних, що потенційно зміцнить очікування щодо зниження ставки у грудні», — зазначив Оле Хансен, голова відділу стратегії сировинних ринків Saxo Bank.

Наразі трейдери оцінюють ймовірність зниження ставки ФРС на 0,25% у грудні у 64%. Золото, яке є активом з нульовою дохідністю, зазвичай виграє від середовища низьких відсоткових ставок.

Хансен додав, що відновлення роботи уряду також поверне увагу до фіскальних проблем США, оскільки нові витрати фінансуватимуться через додаткові запозичення, що також підтримує золото.

Чому це важливо

Ця ситуація є парадоксальною. Зазвичай, коли апетит до ризику зростає (інвестори очікують завершення «шатдауну», що позитивно для акцій), золото як «безпечний актив» падає. Однак зараз і акції, і золото зростають одночасно.

Це означає, що ринок сприймає золото не стільки як хеджування від хаосу, скільки як пряму ставку на дії ФРС. Інвестори впевнені: щойно уряд відновить роботу, він опублікує настільки слабкі економічні дані, що у ФРС не залишиться іншого вибору, окрім як знову знижувати ставки для порятунку економіки від наслідків «шатдауну» та тарифних війн.