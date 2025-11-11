Bloomberg: МВФ стурбований податковими пільгами та ідеєю безкоштовного проїзду в Україні

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
11 листопада 2025, 13:52

Bloomberg: МВФ стурбований податковими пільгами та ідеєю безкоштовного проїзду в Україні

Міжнародний валютний фонд висловлює занепокоєння низкою українських бюджетних ініціатив, зокрема податковими пільгами для ФОПів та промисловості, а також пропозицією про безкоштовний проїзд залізницею. Це відбувається на тлі початку переговорів про новий чотирирічний кредитний пакет на суму $8 мільярдів. На думку Фонду, ці заходи створюють ризики для фіскальної позиції Києва, яка і так є вкрай хиткою через війну. Про це повідомляє Bloomberg 11 листопада, посилаючись на джерела, знайомі з перемовинами.

Міжнародний валютний фонд висловлює занепокоєння низкою українських бюджетних ініціатив, зокрема податковими пільгами для ФОПів та промисловості, а також пропозицією про безкоштовний проїзд залізницею.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Головні претензії МВФ

Як стверджують джерела, занепокоєння у МВФ викликають податкові пільги, зокрема для переробної промисловості України та для самозайнятих підприємців (ФОП). Кредитор стверджує, що ці заходи ризикують погіршити хитке фіскальне становище Києва, оскільки війна триває вже четвертий рік.

Фонд також висловив зауваження щодо пропозиції надати українцям безкоштовний проїзд залізницею за нижчими тарифами на відстань до 3000 кілометрів.

Окрім цього, МВФ висуватиме низку вимог у ході переговорів:

  • Лібералізація ринку газу: Фонд вимагатиме від Києва відмовитися від практики надання пільгових цінових знижок для споживачів.
  • Детінізація економіки: МВФ наполягає на скороченні тіньової економіки (яка оцінюється у понад 30% ВВП), зокрема шляхом ліквідації сфери застосування податкових пільг для ФОП.
  • Девальвація гривні: Кредитор продовжує чинити тиск на НБУ, вимагаючи швидшої девальвації гривні для збільшення доходів бюджету, номінованих у гривні. Національний банк, як повідомлялося раніше, виступає проти цієї пропозиції, побоюючись зростання суспільного невдоволення.

Контекст переговорів

Напруженість у політиці між МВФ та Україною може кинути тінь на нові переговори про пакет допомоги. Ще в серпні Фонд висловлював занепокоєння щодо податкового законодавства у листі до голови фінансового комітету парламенту Данила Гетманцева. Аналогічні питання піднімалися і перед прем'єр-міністром Юлією Свириденко.

У відповідь на запит Bloomberg, в МВФ заявили, що нова програма буде зосереджена на «заходах для підтримки макроекономічної стабільності, мобілізації внутрішніх доходів, забезпеченні стійкості боргу України та збереженні зовнішньої життєздатності».

Переговори відбуваються на тлі посилення російських атак на енергосистему України. Уряд, у свою чергу, висуває заходи для пом'якшення труднощів для населення, включно з пропозицією про безкоштовний проїзд. Посилення атак вже знищило майже 60% внутрішнього видобутку газу, змушуючи Київ шукати додаткові €1,9 мільярда ($2,2 мільярда) на імпорт газу цієї зими.

Критична залежність від ЄС

Переговори з МВФ стали більш нагальними, оскільки Україна повністю покладається на міжнародних донорів для фінансування всіх невійськових видатків, включно з охороною здоров'я та пенсіями, щоб спрямувати всі внутрішні доходи на армію.

Влада в Києві спочатку планувала отримати схвалення нової програми МВФ до кінця 2025 року, але тепер цей термін, ймовірно, зсунеться на січень 2026 року.

Ключовою перешкодою є те, що МВФ спочатку потребує від Європейського Союзу схвалення плану використання заморожених активів російського центробанку для забезпечення «репараційного кредиту» для України. Очікується, що ЄС спробує просунутися у цьому питанні в грудні. Провал цього голосування в ЄС може поставити під загрозу все фінансування України від МВФ.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 13 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами