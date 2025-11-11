Bloomberg: МВФ стурбований податковими пільгами та ідеєю безкоштовного проїзду в Україні

Міжнародний валютний фонд висловлює занепокоєння низкою українських бюджетних ініціатив, зокрема податковими пільгами для ФОПів та промисловості, а також пропозицією про безкоштовний проїзд залізницею. Це відбувається на тлі початку переговорів про новий чотирирічний кредитний пакет на суму $8 мільярдів. На думку Фонду, ці заходи створюють ризики для фіскальної позиції Києва, яка і так є вкрай хиткою через війну. Про це повідомляє Bloomberg 11 листопада, посилаючись на джерела, знайомі з перемовинами.

Головні претензії МВФ

Як стверджують джерела, занепокоєння у МВФ викликають податкові пільги, зокрема для переробної промисловості України та для самозайнятих підприємців (ФОП). Кредитор стверджує, що ці заходи ризикують погіршити хитке фіскальне становище Києва, оскільки війна триває вже четвертий рік.

Фонд також висловив зауваження щодо пропозиції надати українцям безкоштовний проїзд залізницею за нижчими тарифами на відстань до 3000 кілометрів.

Окрім цього, МВФ висуватиме низку вимог у ході переговорів:

Лібералізація ринку газу: Фонд вимагатиме від Києва відмовитися від практики надання пільгових цінових знижок для споживачів.

Детінізація економіки: МВФ наполягає на скороченні тіньової економіки (яка оцінюється у понад 30% ВВП), зокрема шляхом ліквідації сфери застосування податкових пільг для ФОП.

Девальвація гривні: Кредитор продовжує чинити тиск на НБУ, вимагаючи швидшої девальвації гривні для збільшення доходів бюджету, номінованих у гривні. Національний банк, як повідомлялося раніше, виступає проти цієї пропозиції, побоюючись зростання суспільного невдоволення.

Контекст переговорів

Напруженість у політиці між МВФ та Україною може кинути тінь на нові переговори про пакет допомоги. Ще в серпні Фонд висловлював занепокоєння щодо податкового законодавства у листі до голови фінансового комітету парламенту Данила Гетманцева. Аналогічні питання піднімалися і перед прем'єр-міністром Юлією Свириденко.

У відповідь на запит Bloomberg, в МВФ заявили, що нова програма буде зосереджена на «заходах для підтримки макроекономічної стабільності, мобілізації внутрішніх доходів, забезпеченні стійкості боргу України та збереженні зовнішньої життєздатності».

Переговори відбуваються на тлі посилення російських атак на енергосистему України. Уряд, у свою чергу, висуває заходи для пом'якшення труднощів для населення, включно з пропозицією про безкоштовний проїзд. Посилення атак вже знищило майже 60% внутрішнього видобутку газу, змушуючи Київ шукати додаткові €1,9 мільярда ($2,2 мільярда) на імпорт газу цієї зими.

Критична залежність від ЄС

Переговори з МВФ стали більш нагальними, оскільки Україна повністю покладається на міжнародних донорів для фінансування всіх невійськових видатків, включно з охороною здоров'я та пенсіями, щоб спрямувати всі внутрішні доходи на армію.

Влада в Києві спочатку планувала отримати схвалення нової програми МВФ до кінця 2025 року, але тепер цей термін, ймовірно, зсунеться на січень 2026 року.

Ключовою перешкодою є те, що МВФ спочатку потребує від Європейського Союзу схвалення плану використання заморожених активів російського центробанку для забезпечення «репараційного кредиту» для України. Очікується, що ЄС спробує просунутися у цьому питанні в грудні. Провал цього голосування в ЄС може поставити під загрозу все фінансування України від МВФ.