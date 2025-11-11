Multi від Мінфін
11 листопада 2025, 15:13

НБУ: Фінансова стійкість України висока, оскільки дефіцит покривається «інвестиціями в безпеку» від партнерів

Значне розширення дефіциту поточного рахунку платіжного балансу України під час війни не є загрозою для фінансової стабільності. Такий дефіцит пов'язаний переважно зі збільшенням інвестицій у безпеку та відновлення, а не з надмірним споживчим попитом, і він має фундаментальне джерело фінансування за рахунок коштів міжнародних партнерів. Про це інформує НБУ 11 листопада.

Значне розширення дефіциту поточного рахунку платіжного балансу України під час війни не є загрозою для фінансової стабільності.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Дефіцит спричинений обороною, а не споживанням

У НБУ пояснили, що зростання імпорту пов'язане з потребами воєнного часу. Наприклад, імпорт продукції машинобудування за 9 місяців 2025 року зріс на 36% у річному вимірі, що «значною мірою визначалося потребами оборонного комплексу». Також зростав імпорт енергоресурсів (через посилення атак на енергетичну інфраструктуру) та обладнання для виробництва зброї.

Натомість, як зазначає регулятор, споживчий імпорт зростав значно повільніше (+8% р/р за 8 місяців 2025 року), а його частка в загальному імпорті скорочувалася.

«Інвестиції в спільну безпеку»

Національний банк підкреслив, що дефіцит поточного рахунку має «фундаментальне джерело фінансування» — кошти від міжнародних партнерів. Левова частка цих грошей надається або на пільгових (концесійних) умовах, або «створює лише умовні боргові зобов'язання», оскільки виплати за ними здійснюватимуться із зовнішніх джерел (ймовірно, йдеться про доходи від заморожених активів РФ).

«По суті, ці кошти є інвестиціями в спільну європейську безпеку. Таке тлумачення найточніше відображає характер міжнародної підтримки та узгоджується з дедалі більшим визнанням стратегічної ролі України як ключової складової оборонної готовності ЄС», — йдеться у повідомленні НБУ.

Стійкість зберігається

«Підхід до оцінки зовнішньої стійкості, заснований на врахуванні коштів міжнародних партнерів, свідчить, що, попри формальний дефіцит, фінансова та зовнішня стійкість країни залишається високою», — підсумував регулятор.

НБУ наголосив, що реалізація євроінтеграційних реформ та співпраця з партнерами є ключовими умовами для подальшого отримання цих коштів. Регулятор очікує «на збереження стійкості таких потоків у найближчому майбутньому».

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
