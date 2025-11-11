«Київстар» звітує про зростання прибутків 20%: акції на NASDAQ відреагували позитивно

Група «Київстар» продемонструвала сильні фінансові результати у третьому кварталі 2025 року, досягнувши зростання загального доходу на 20,9% та EBITDA на 21,5% у гривні. Ключовим драйвером цього зростання став стрімкий розвиток цифрового напрямку, зокрема консолідація сервісу таксі Uklon, внаслідок чого частка цифрових доходів сягнула 11,9% від загального обсягу. Про це йдеться в фінансовому звіті групи.

Фінансові показники кварталу

Загальний дохід «Київстару» за третій квартал (липень-вересень) зріс до 12,3 млрд грн (+20,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року). У доларовому еквіваленті дохід зріс на 19,8% до $297 млн.

Показник EBITDA (прибуток до вирахування відсотків, податків та амортизації) зріс на 21,5% до 7,1 млрд грн ($171 млн), з високою рентабельністю EBITDA на рівні 57,6%.

Компанія повідомила про скоригований чистий прибуток у розмірі $73 млн. Водночас у звіті відображено неаудитований збиток у $89 млн. Це пояснюється одноразовим негрошовим (бухгалтерським) списанням у розмірі $162 млн, пов'язаним із виходом компанії на американську біржу Nasdaq.

Зростання також підтримав стабільний телеком-бізнес: середній дохід на одного мобільного абонента (ARPU) зріс на 14,0% до 153,1 грн.

Екосистема та внесок Uklon

Головним каталізатором зростання став цифровий напрямок. Прямий дохід від цифрових послуг злетів на 531% (до 1,46 млрд грн), досягнувши 11,9% у структурі загальних доходів.

Основним фактором цього стрибка стала консолідація сервісу таксі Uklon, угоду про придбання якого було закрито у квітні 2025 року. За третій квартал Uklon забезпечив:

$24,7 млн доходу

$9,1 млн EBITDA

$6,7 млн прибутку

Загальна кількість користувачів «мультиплей» (які використовують зв'язок та хоча б один цифровий сервіс) зросла на 24,8% до 6,6 млн осіб.

Стратегічні ініціативи та прогноз

Компанія нагадала про свої ключові стратегічні кроки:

Лістинг на NASDAQ: 15 серпня «Київстар» став першою українською компанією, що пройшла лістинг на фондовій біржі США.

Starlink Direct to Cell: Було проведено перший в Україні тест технології супутникового зв'язку напряму до мобільного телефону; запуск послуги очікується наприкінці 2025 року.

Український LLM: Продовжується робота над створенням першої національної великої мовної моделі у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації.

За підсумками 2025 року «Київстар» очікує зростання доходів у гривні на 24−27% та зростання EBITDA на 23−26%.

Реструктуризація та інвестиційний план

Поява Kyivstar Group Ltd. на біржі Nasdaq (тікер: KYIV) у серпні 2025 року стала можливою завдяки відокремленню (spin-off) українського бізнесу від його материнської компанії — глобального телекомунікаційного холдингу VEON.

Ця реструктуризація є частиною масштабного інвестиційного плану VEON та «Київстар» в Україну на суму $1 мільярд на 2023−2027 роки. Придбання Uklon у квітні 2025 року (вартість угоди оцінювалася у $90−110 млн) стало ключовим кроком у цій стратегії, що сигналізує про трансформацію «Київстару» з традиційного мобільного оператора на диверсифіковану технологічну компанію, яка вже конкурує в галузях ride-hailing (таксі) та фінтеху.

Реакція ринку

Акції Kyivstar на фондовій біржі NASDAQ зросли на 7% за день, демонструючи відновлення після падіння, яке розпочалося на початку листопаду.

