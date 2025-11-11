Multi від Мінфін
11 листопада 2025, 13:25

Голова НБУ закликав банки активніше кредитувати виробників української зброї

Національний банк закликає активніше фінансувати підприємства оборонно-промислового комплексу (ОПК), вказуючи на успішний досвід кредитування проєктів у енергетиці. Голова НБУ Андрій Пишний назвав ОПК пріоритетним напрямом, який має величезний експортний потенціал та стане ключовою галуззю при відбудові країни. Про це Андрій Пишний повідомив у Facebook за підсумками щомісячної зустрічі з представниками найбільших банків.

Національний банк закликає активніше фінансувати підприємства оборонно-промислового комплексу (ОПК), вказуючи на успішний досвід кредитування проєктів у енергетиці.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Успіх в енергетиці як приклад

Голова НБУ похвалив банки за їхню роль у відновленні енергетичної інфраструктури, що постраждала від російських атак.

«Сектор вже дуже добре спрацював щодо підтримки проєктів із відновлення енергетики: банки профінансували розбудову 1,2 ГВт генерації та ще понад 400 МВт зберігання», — зазначив Пишний.

Він закликав банкірів застосувати цей досвід і в оборонній сфері: «Давайте шукати моделі, щоб бути такими ж ефективними для підтримки оборонного комплексу».

Потенціал ОПК та розподіл ризиків

Андрій Пишний наголосив, що фінансування ОПК є пріоритетом для країни, який має бути відображений у кредитних пропозиціях банків.

«Він має величезний потенціал, зокрема експортний, зважаючи на те, як ЄС розгортає оборонні програми. Оборонна галузь точно буде однією з ключових галузей і на етапі відбудови», — заявив голова НБУ.

Розуміючи високі ризики таких інвестицій в умовах війни, Пишний запропонував банкірам звернути більше уваги на консорціумне кредитування. За його словами, цей механізм «добре працює, даючи змогу розділити ризики та отримати експертизу».

Чому це важливо

Цей заклик є прямим сигналом банківській системі, що вона має взяти на себе активнішу роль у фінансуванні оборонних потреб країни. Банківський сектор наразі є високоприбутковим та ліквідним. НБУ чітко вказує, що очікує від банків не лише фінансування відновлення енергетики, але й прямої участі у кредитуванні виробництва зброї, що є значно ризикованішим.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+30
Aleksandr09
Aleksandr09
11 листопада 2025, 14:51
#
Мало кто решится конкурировать с производителем «фламинго»))
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
