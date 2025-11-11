Multi від Мінфін
11 листопада 2025, 11:16

Європейська система штрафних балів може з’явитися в Україні: що зміниться для водіїв

Україна готується запровадити систему штрафних балів за порушення правил дорожнього руху. Така практика вже багато років успішно діє в більшості країн Європейського Союзу. Її головна мета — зробити дороги безпечнішими, зменшити кількість ДТП і мотивувати водіїв дотримуватися правил, пише Visit Ukraine.

Україна готується запровадити систему штрафних балів за порушення правил дорожнього руху.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як саме працює система балів у Європі

Європейська система базується на простому принципі: кожне порушення правил має певну «вартість» у балах, які списуються або накопичуються. Коли водій перевищує встановлений ліміт, він автоматично втрачає право керування транспортним засобом.

Цей підхід робить систему прозорою та справедливою — рішення ухвалюються автоматично, без впливу людського фактора, а водії розуміють наслідки своїх дій.

Однак система нарахування штрафних балів не єдина на весь ЄС та відрізняється залежно від країни.

​​Франція

Французька система штрафних балів існує ще з 1992 року і вважається однією з найефективніших у ЄС. Кожен водій на старті має 12 балів, які поступово знімаються за кожне порушення. Коли рахунок знижується до нуля — права анулюються, і водію доводиться знову складати іспит.

Кількість балів, які можна втратити залежно від порушень:

  • Розмова телефоном за кермом — мінус 2 бали;
  • Їзда без паска безпеки — мінус 3 бали;
  • Перевищення швидкості — від 3 до 11 балів залежно від рівня перевищення.

Для новачків, які мають посвідчення менш як рік, поріг нижчий — лише 6 балів. Втрата всіх балів означає автоматичне позбавлення прав.

Така система вже довела свою ефективність: за перші роки її дії аварійність на французьких дорогах скоротилася майже на 20%.

Читайте також: В Україні до кінця року подорожчає автоцивілка. Експерт розповів на скільки

Німеччина

У Німеччині штрафні бали, навпаки, накопичуються. Усі порушення фіксуються у Федеральному реєстрі в місті Фленсбург. Максимальна межа — 8 балів, після чого водій втрачає право керувати автомобілем. Класифікація виглядає так:

  • 1 бал — за серйозні адміністративні порушення (наприклад, перевищення швидкості понад 21 км/год або користування телефоном за кермом);
  • 2 бали — за особливо небезпечні дії (проїзд на червоне світло, ігнорування дистанції, перевищення швидкості понад 31 км/год);
  • 3 бали — за кримінальні правопорушення, зокрема водіння у стані сп’яніння або втечу з місця ДТП.

Німецька система поєднує штрафні бали з грошовими санкціями, що робить її ще більш дієвою. Водії з великою кількістю балів можуть також отримати підвищений тариф на автострахування.

Італія

Італія запровадила систему балів у 2003 році, і вона має певну унікальну особливість: водії можуть не лише втрачати, а й заробляти бали.

Стартовий баланс — 20 балів, які знімаються за порушення. Якщо ж водій протягом двох років не отримує жодних штрафів, держава «нагороджує» його бонусом у 10 балів.

Розмір зняття залежить від тяжкості порушення:

  • мінус 1 бал — за неправильне використання фар;
  • мінус 5 балів — за проїзд на червоне світло;
  • мінус 10 балів — за керування у нетверезому стані;
  • мінус 15 балів — за небезпечні маневри чи перевищення швидкості на великій ділянці дороги.

Втрата всіх балів означає необхідність скласти новий іспит і тимчасову заборону на керування авто. Така система не лише карає, а й мотивує водіїв до безпечної поведінки.

Польща

Польща — одна з країн, досвід якої найчастіше аналізують українські реформатори. Тут діє гнучка модель: ліміт становить 24 бали для досвідчених водіїв і 20 — для новачків. Якщо цей ліміт перевищено, водійське посвідчення анулюється, і доведеться проходити повну процедуру отримання прав заново.

Особливість польської системи — автоматичне анулювання балів через 12 місяців після порушення, якщо не перевищено ліміт. Це дозволяє водіям «очистити» свою історію, якщо вони надалі дотримуються правил.

Типові порушення та кількість балів:

  • +15 балів — за перевищення швидкості понад 50 км/год або ДТП із потерпілими;
  • +10 — за швидкість на 31−40 км/год вище норми;
  • +4 — за перевищення на 21−25 км/год.

Історія накопичених балів у Польщі навіть впливає на вартість страхового полісу: водії з великою кількістю порушень платять більше.

Що об'єднує європейські моделі нарахування балів за порушення ПДД

Попри різні підходи, європейські країни мають спільні принципи:

  • Прозорість і автоматизація — система фіксує порушення автоматично, зменшуючи можливість маніпуляцій.
  • Зрозумілі правила — водії чітко знають, які дії призведуть до втрати балів і прав.
  • Баланс між покаранням і мотивацією — більшість країн дозволяє «повернути» бали або отримати бонуси за бездоганне водіння.
  • Вплив на страхування — історія штрафів стає частиною профілю водія і впливає на вартість поліса.

Завдяки цьому системи штрафних балів стали не просто інструментом покарання, а механізмом виховання відповідальної культури водіння.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+15
Lololoq
Lololoq
11 листопада 2025, 12:42
#
Поеду в Францию, потому как там: «Езда без кулича безопасности — минус 3 балла;«

Система штрафных баллов для водителей действовала в Украине с 2015 года и была
отменена в мае 2020 года. Фактически она так и не была полностью реализована до момента отмены. — интересно почему?

Да потому, что главная цель новой системы как и старой — вытянуть как можно больше денег у водителей. Т. е. сама идея нормальная, но вот практическая реализация сложная.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
Всі новини
