Банк Англії запропонував нові правила регулювання стейблкоїнів. Про що йдеться

Банк Англії опублікував чорновий варіант правил регулювання прив'язаних до фунта стерлінгів стейблкоїнів. Відповідно до проєкту, емітенти стейблкоїнів мають забезпечувати до 60% своїх резервів короткостроковими державними облігаціями Великобританії. Для решти 40% резервів ЦБ радить використовувати безвідсоткові рахунки з миттєвою ліквідністю, щоб криптоактиви можна було викупити навіть за умов фінансової нестабільності.

Що пропонує Банк

ЦБ пропонує встановити для фізосіб ліміт на володіння стейблкоїнами — 20 000 фунтів стерлінгів (близько $26 300).

Компаніям або платформам для торгівлі криптоактивами запропоновано ліміт у 10 млн фунтів стерлінгів (близько $13,1 млн), але, якщо їм потрібно зберігати великі суми в стейблкоїнах, його планується переглядати.

Щодо стейблкоїнів, які використовуються юрособами для систематичних корпоративних платежів, регулятор порекомендував Міністерству фінансів Великобританії визнати емітентів платіжною системою або постачальником послуг.

Діяльність цих емітентів повинна регулюватися Банком Англії спільно з Управлінням фінансового регулювання та нагляду Великобританії (FCA).

Що каже головний банкір країни

Керуючий Банком Англії Ендрю Бейлі заявив, що регулятор зосереджений на тому, щоб легальні стейблкоїни могли використовуватися для платежів та розрахунків, а не лише для купівлі/продажу криптоактивів.

Регульовані стейблкоїни можуть прискорити проведення платежів усередині країни та за кордоном, визнав Бейлі.

Він додав: стейблкоїни та токенізовані банківські депозити могли б стати частиною фінансової системи поряд із звичайними грошима. ЦБ оголосив, що приймає коментарі зацікавлених сторін до проєкту правил до 10 лютого 2026 року.

Нагадаємо

У вересні заступник керуючого Банку Англії з питань фінансової стабільності Сара Бріден запропонувала створити «мультивалютну платіжну систему», яка об'єднає в собі стейблкоїни, депозити в комерційних банках та цифрові валюти центробанків.