Банк Англії запропонував нові правила регулювання стейблкоїнів. Про що йдеться

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
11 листопада 2025, 9:44

Банк Англії запропонував нові правила регулювання стейблкоїнів. Про що йдеться

Банк Англії опублікував чорновий варіант правил регулювання прив'язаних до фунта стерлінгів стейблкоїнів. Відповідно до проєкту, емітенти стейблкоїнів мають забезпечувати до 60% своїх резервів короткостроковими державними облігаціями Великобританії. Для решти 40% резервів ЦБ радить використовувати безвідсоткові рахунки з миттєвою ліквідністю, щоб криптоактиви можна було викупити навіть за умов фінансової нестабільності.

Банк Англії опублікував чорновий варіант правил регулювання прив'язаних до фунта стерлінгів стейблкоїнів.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що пропонує Банк

ЦБ пропонує встановити для фізосіб ліміт на володіння стейблкоїнами — 20 000 фунтів стерлінгів (близько $26 300).

Компаніям або платформам для торгівлі криптоактивами запропоновано ліміт у 10 млн фунтів стерлінгів (близько $13,1 млн), але, якщо їм потрібно зберігати великі суми в стейблкоїнах, його планується переглядати.

Щодо стейблкоїнів, які використовуються юрособами для систематичних корпоративних платежів, регулятор порекомендував Міністерству фінансів Великобританії визнати емітентів платіжною системою або постачальником послуг.

Діяльність цих емітентів повинна регулюватися Банком Англії спільно з Управлінням фінансового регулювання та нагляду Великобританії (FCA).

Що каже головний банкір країни

Керуючий Банком Англії Ендрю Бейлі заявив, що регулятор зосереджений на тому, щоб легальні стейблкоїни могли використовуватися для платежів та розрахунків, а не лише для купівлі/продажу криптоактивів.

Регульовані стейблкоїни можуть прискорити проведення платежів усередині країни та за кордоном, визнав Бейлі.

Він додав: стейблкоїни та токенізовані банківські депозити могли б стати частиною фінансової системи поряд із звичайними грошима. ЦБ оголосив, що приймає коментарі зацікавлених сторін до проєкту правил до 10 лютого 2026 року.

Нагадаємо

У вересні заступник керуючого Банку Англії з питань фінансової стабільності Сара Бріден запропонувала створити «мультивалютну платіжну систему», яка об'єднає в собі стейблкоїни, депозити в комерційних банках та цифрові валюти центробанків.

Вибирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з «Мінфін»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами