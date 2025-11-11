Чому Баффет продає акції Berkshire Hathaway на $1,3 мільярда

Воррен Баффетт розпродає цього разу акції Berkshire Hathaway вартістю 1,3 млрд доларів — саме в той момент, коли він готується покинути посаду генерального директора до кінця року. Про це пише Сryptopolitan.

Конвертація акцій

У понеділок компанія заявила, що Воррен конвертує 1800 акцій класу A у 2,7 мільйона акцій класу B. З них 1,5 мільйона акцій безпосередньо перейдуть до Фонду Сьюзан Томпсон Баффетт — благодійної організації, названої на честь його покійної дружини.

Інші по $400 000 будуть направлені у фонди Sherwood Foundation, Howard G. Buffett Foundation та NoVo Foundation, якими керують троє дітей Уоррена.

Пожертвування Баффета

Про пожертву було оголошено в останньому щорічному листі Воррена до акціонерів. З 2006 року він жертвував великі пакети своїх акцій, спочатку Фонду Гейтса, а потім фондам, пов'язаним із його сім'єю.

Воррен також став співзасновником благодійної організації Giving Pledge разом з Біллом та Меліндою Гейтс, пообіцявши роздати більшу частину свого статку до або після смерті. Проте минулого року він оголосив, що Фонд Гейтса більше нічого від нього не отримає після смерті.

Натомість його дочка та сини керуватимуть новим благодійним фондом, щоб спрямовувати гроші на свій розсуд.

Баффет готується передати владу Грегу Абелю

Воррен, якому скоро виповниться 96 років, покине посаду генерального директора наприкінці цього року. Він призначив Грега Абеля наступним наступником, на що чекали вже багато років.

Відмінною рисою цього переходу є те, що Воррен також відходить від загальної уваги, які десятиліттями стежили за кожним його словом.

Листи Баффета

З 1965 листи Воррена стали головною подією для інвесторів. Тон, поради, навіть жарти — все це формувало погляди мільйонів людей на інвестиції, капіталізм та терпіння.

Воррен став тим рідкісним явищем у фінансах: людиною, якій довіряли, навіть коли вона нічого не робила. І справа була не лише у його словах. Він прагнув того, щоб його бачили.

На щорічних зборах Berkshire Hathaway, відомих як «Вудсток для капіталістів», Воррен з'являвся так, що фанати вишиковувалися в чергу. Він хапав ріжки Dairy Queen, підписував товари, фотографувався і змушував охорону стримувати юрби акціонерів, які сподіваються підібратися ближче.

Фондовий ринок зростає

Поки Баффет був у центрі уваги преси своєю пожертвою, ринок відреагував на іншу подію. У понеділок американські акції різко зросли після того, як законодавці в Сенаті зробили важливий крок, щоб уникнути тривалого та безладного припинення роботи уряду. До закриття торгів ринок зріс на понад 1 трильйон доларів.

Індекс Dow Jones зріс на 404 пункти, підскочивши на 0,9%. Індекс S&P 500 зріс на 1,6%, а Nasdaq підскочив на 2,3%. Зростанню сприяли акції компаній, що займаються штучним інтелектом: Nvidia, Broadcom та інших, на які інвестори роблять великі ставки.

Навіть акції Microsoft, які падали вісім днів поспіль, нарешті пішли вгору, додавши майже 1% і перервавши найдовшу серію втрат з 2011 року.

Минулого тижня ті ж технологічні компанії тягли ринок униз. Уолл-стріт нервувала через високі ціни на ринку штучного інтелекту, і це було помітно. Але тепер, коли виник спосіб уникнути закриття, інвестори, схоже, готові повернутися в гру.