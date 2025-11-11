Multi від Мінфін
11 листопада 2025, 8:41

FATF перевірить, чи заслужено виключила Туреччину із «сірого списку»

Всесвітня організація боротьби з фінансовими злочинами (Financial Action Task Force, FATF) приїде до Туреччини в листопаді, щоб перевірити, чи виконує країна зобов'язання, ухвалені після її виключення з «сірого списку». Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на п'ять джерел.

Всесвітня організація боротьби з фінансовими злочинами (Financial Action Task Force, FATF) приїде до Туреччини в листопаді, щоб перевірити, чи виконує країна зобов'язання, ухвалені після її виключення з «сірого списку».

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що не так?

Візит відбудеться через рік після того, як FATF зняла з Туреччини статус юрисдикції, яка потребує особливого контролю за досягнутий прогрес у боротьбі з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Якщо Анкара не підтвердить виконання рекомендацій, вона ризикує знову опинитися в списку, що вдарить по її фінансовій репутації, що відновлюється, підкреслює Reuters.

За даними джерел, візит може тривати до трьох тижнів. З 24 по 28 листопада делегація проведе зустрічі з турецькою Радою з розслідування фінансових злочинів (MASAK), представниками банків, платіжних компаній та інших організацій.

Як Ц Б Туреччини готувався до візиту FATF

Представник FATF підтвердив, що перевірку заплановано на листопад, але відмовився розкривати деталі. MASAK, який взаємодіє з FATF безпосередньо, не відповів на запити агентства.

Агентство нагадує, що напередодні візиту влада розпочала серію розслідувань і призупинила діяльність або заарештувала активи десятків компаній з фінансового сектора.

Згідно з рішеннями Центробанку, опублікованими в офіційному віснику, не менше десяти платіжних компаній тимчасово або повністю втратили ліцензії, включаючи великий бренд Papara, в окремих випадках через підозри в незаконних транзакціях. Усього, за даними Центробанку, ліцензії на випуск електронних грошей має 61 організація.

Фокус на платіжних сервісах

У звіті FATF за 2023 рік Туреччина була визнана «частково відповідною» до стандартів регулювання віртуальних активів. Цей рік став поворотним моментом в економічній політиці країни, коли влада повернулася до ортодоксальнішого економічного курсу, що сприяло поверненню іноземних інвесторів.

Читайте також: Туреччину виключили із «сірого списку» FATF

Одне з джерел у банківській галузі повідомило Reuters, що сектор передав владі країни додаткові звіти про структуру власності та ліцензування на тлі стрімкого зростання кількості платіжних компаній за останні п'ять років. За словами джерела, і банки, і самі учасники ринку критикували надмірно швидкий темп розширення, велику кількість ліцензій та слабкий контроль за пов'язаними компаніями.

«Сірий список»

Туреччина потрапила до «сірого списку» FATF у жовтні 2021 року, незадовго до валютної кризи, через слабкий контроль за банківським, будівельним та іншими секторами, вразливими до відмивання грошей.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
