Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
11 листопада 2025, 8:22

«Три мінімалки для вчителів»: Кабмін не підтримав пропозицію парламенту

Кабінет Міністрів не підтримав пропозицію парламенту щодо підвищення заробітних плат учителям до рівня трьох мінімальних зарплат. Попри те, що депутати включили відповідну правку до проєкту державного бюджету на 2025 рік, уряд вирішив не вносити її до фінального документа. Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

Кабінет Міністрів не підтримав пропозицію парламенту щодо підвищення заробітних плат учителям до рівня трьох мінімальних зарплат.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Зарплати залишили без змін

За словами Бабака, це рішення стало серйозним розчаруванням для освітянської спільноти. За його словами, 2025 рік міг стати першим, коли держава виконала б норму Закону «Про освіту», що гарантує вчителям оплату праці не нижчу за три мінімальні заробітні плати.

До проєкту бюджету було подано дві ключові правки:

  • щодо зміни моделі оплати праці педагогів;
  • щодо включення до освітньої субвенції коштів на підвищення престижності професії вчителя.

Обидві пропозиції парламент підтримав, однак Кабмін залишив їх поза увагою, обмежившись формулюванням про «можливість подальшого розгляду».

Читайте також: «Гроші ходять за вчителем»: Кабмін запустив нову програму фінансової підтримки педагогів

Помилка Кабміну

Бабак наголосив, що відкладання цього рішення — помилка, яка може призвести до ще глибшої кадрової кризи у школах:

«Молодь уже не хоче йти у професію, а педагоги зі стажем змінюють роботу. Якщо не діяти зараз, через рік-два просто не буде кому навчати наших дітей. Освіта не може чекати на ‘пізніше'.»

Він також підкреслив, що чергові надбавки не вирішують проблему системно. Втрата мотивації серед учителів і відтік кадрів ставлять під загрозу якість освіти та довіру суспільства до державної політики в цій сфері.

«Гроші ходять за вчителем»

Раніше «Мінфін повідомляв, що Кабмін розпочав реалізацію нової пілотної програми «Гроші ходять за вчителем», спрямованої на підтримку українських педагогів та розвиток їхньої кваліфікації.Відтепер учителі зможуть самостійно вирішувати, як саме розвиватися та де навчатися.

Механізм і фінансування

  • Сума підтримки: Держава нараховуватиме 1 500 грн на віртуальний рахунок кожного педагога.
  • Використання: Ці кошти вчителі зможуть самостійно використати на навчальні курси, які відповідають їхнім професійним потребам та планам.
  • Платформа: Весь процес управління коштами та вибору курсів відбуватиметься на спеціальній державній діджитальній платформі.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Я. ..
Я. ..
11 листопада 2025, 8:56
#
«„Гроші ходять за вчителем“, спрямованої на підтримку українських педагогів та розвиток їхньої кваліфікації.»

Це не «програма», а параша якась) для чого їм підвищувати кваліфікацію, якщо в самій статті сказано, що більшість не хоче йти працювати педагогом, а педагоги зі стажем змінюють професію, бо депутатікі наші під час війни самі собі двічі піднімають зп, але виконувати вимоги закону про три мінімальні зп, самі не хочуть)

Вся суть нашої «демократичної» і потужної бананової республіки, самі собі шось понаписували в закончиках і самі ж не виконують це )
