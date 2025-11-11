«Три мінімалки для вчителів»: Кабмін не підтримав пропозицію парламенту

Кабінет Міністрів не підтримав пропозицію парламенту щодо підвищення заробітних плат учителям до рівня трьох мінімальних зарплат. Попри те, що депутати включили відповідну правку до проєкту державного бюджету на 2025 рік, уряд вирішив не вносити її до фінального документа. Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

Зарплати залишили без змін

За словами Бабака, це рішення стало серйозним розчаруванням для освітянської спільноти. За його словами, 2025 рік міг стати першим, коли держава виконала б норму Закону «Про освіту», що гарантує вчителям оплату праці не нижчу за три мінімальні заробітні плати.

До проєкту бюджету було подано дві ключові правки:

щодо зміни моделі оплати праці педагогів;

щодо включення до освітньої субвенції коштів на підвищення престижності професії вчителя.

Обидві пропозиції парламент підтримав, однак Кабмін залишив їх поза увагою, обмежившись формулюванням про «можливість подальшого розгляду».

Помилка Кабміну

Бабак наголосив, що відкладання цього рішення — помилка, яка може призвести до ще глибшої кадрової кризи у школах:

«Молодь уже не хоче йти у професію, а педагоги зі стажем змінюють роботу. Якщо не діяти зараз, через рік-два просто не буде кому навчати наших дітей. Освіта не може чекати на ‘пізніше'.»

Він також підкреслив, що чергові надбавки не вирішують проблему системно. Втрата мотивації серед учителів і відтік кадрів ставлять під загрозу якість освіти та довіру суспільства до державної політики в цій сфері.

«Гроші ходять за вчителем»

Раніше «Мінфін повідомляв, що Кабмін розпочав реалізацію нової пілотної програми «Гроші ходять за вчителем», спрямованої на підтримку українських педагогів та розвиток їхньої кваліфікації.Відтепер учителі зможуть самостійно вирішувати, як саме розвиватися та де навчатися.

Механізм і фінансування