Інвестори чекають на оприлюднення прощального листа Воррен Баффета: що відомо

Інвестори з нетерпінням очікують на публікацію прощального листа 95-річного Воррена Баффета, який буде опублікований 10 листопада, і стане його першим публічним зверненням після оголошення про відставку з посади СЕО Berkshire Hathaway наприкінці цього року. Головною інтригою залишається питання, чи оголосить «Оракул з Омахи» про першу в історії компанії виплату дивідендів, враховуючи, що Berkshire накопичила рекордні $381,6 мільярдів вільних коштів. Про це пише CNBC.

«Тиха гавань» під час шторму

На тлі очікування листа акції Berkshire Hathaway минулого тижня зросли на 4,6%, тоді як ринок загалом падав. Технологічний індекс Nasdaq Composite впав на 3% через розпродаж акцій компаній, що стрімко зростали.

У цей час Berkshire Hathaway, зі своїм диверсифікованим портфелем стабільних, прибуткових бізнесів (страхування, залізниця, комунальні послуги), стала «тихою гаванню» для інвесторів.

Стійкість конгломерату підтверджують і фінансові результати: у третьому кварталі 2025 року операційний прибуток Berkshire підскочив на 34% у річному вимірі, переважно завдяки різкому зростанню доходів від страхового бізнесу (Geico) до $2,37 мільярдів.

Кінець епохи та питання дивідендів

Цей лист стане фінальним акордом для Воррена Баффета, який очолював компанію понад 60 років, перетворивши її з невеликої текстильної фабрики на один із найбільших конгломератів світу. Його відхід сприймається як завершення цілої епохи в американському бізнесі.

Найбільший ажіотаж в інтернет-колах викликає спекуляція щодо можливих дивідендів. Berkshire Hathaway ніколи не платила їх, оскільки Баффет завжди наполягав на тому, що він може ефективніше реінвестувати прибуток у компанію. Деякі аналітики вважають, що як прощальний жест інвесторам Баффет може оголосити про одноразову спеціальну виплату.

Очікується, що політика компанії щодо дивідендів може змінитися після того, як посаду СЕО обійме наступник Баффета — Грег Ейбл, який почне писати щорічні листи акціонерам з 2026 року. Сам Воррен Баффет залишиться на посаді голови правління Berkshire Hathaway.