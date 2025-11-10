Інвестори чекають на оприлюднення прощального листа Воррен Баффета: що відомо

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
10 листопада 2025, 19:43

Інвестори чекають на оприлюднення прощального листа Воррен Баффета: що відомо

Інвестори з нетерпінням очікують на публікацію прощального листа 95-річного Воррена Баффета, який буде опублікований 10 листопада, і стане його першим публічним зверненням після оголошення про відставку з посади СЕО Berkshire Hathaway наприкінці цього року. Головною інтригою залишається питання, чи оголосить «Оракул з Омахи» про першу в історії компанії виплату дивідендів, враховуючи, що Berkshire накопичила рекордні $381,6 мільярдів вільних коштів. Про це пише CNBC.

Інвестори з нетерпінням очікують на публікацію прощального листа 95-річного Воррена Баффета, який буде опублікований 10 листопада, і стане його першим публічним зверненням після оголошення про відставку з посади СЕО Berkshire Hathaway наприкінці цього року.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Тиха гавань» під час шторму

На тлі очікування листа акції Berkshire Hathaway минулого тижня зросли на 4,6%, тоді як ринок загалом падав. Технологічний індекс Nasdaq Composite впав на 3% через розпродаж акцій компаній, що стрімко зростали.

У цей час Berkshire Hathaway, зі своїм диверсифікованим портфелем стабільних, прибуткових бізнесів (страхування, залізниця, комунальні послуги), стала «тихою гаванню» для інвесторів.

Стійкість конгломерату підтверджують і фінансові результати: у третьому кварталі 2025 року операційний прибуток Berkshire підскочив на 34% у річному вимірі, переважно завдяки різкому зростанню доходів від страхового бізнесу (Geico) до $2,37 мільярдів.

Кінець епохи та питання дивідендів

Цей лист стане фінальним акордом для Воррена Баффета, який очолював компанію понад 60 років, перетворивши її з невеликої текстильної фабрики на один із найбільших конгломератів світу. Його відхід сприймається як завершення цілої епохи в американському бізнесі.

Найбільший ажіотаж в інтернет-колах викликає спекуляція щодо можливих дивідендів. Berkshire Hathaway ніколи не платила їх, оскільки Баффет завжди наполягав на тому, що він може ефективніше реінвестувати прибуток у компанію. Деякі аналітики вважають, що як прощальний жест інвесторам Баффет може оголосити про одноразову спеціальну виплату.

Очікується, що політика компанії щодо дивідендів може змінитися після того, як посаду СЕО обійме наступник Баффета — Грег Ейбл, який почне писати щорічні листи акціонерам з 2026 року. Сам Воррен Баффет залишиться на посаді голови правління Berkshire Hathaway.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 22 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами