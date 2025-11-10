monobank оновив перекази за QR-кодом та посиланням, додавши функцію фіксованої суми

monobank покращив сервіс переказів за QR-кодом та посиланням, додавши нову опцію. Відтепер користувачі можуть заздалегідь вказати конкретну суму, яку вони хочуть отримати від відправника. Ця функція, зокрема, спростить процес розділення рахунків у закладах або збору коштів на подарунок. Про це банк повідомив 10 листопада у Instagram.

Як працює нова функція

Завдяки оновленню, відправнику коштів більше не потрібно вводити суму вручну. Отримувачу достатньо створити посилання з фіксованою сумою: для цього потрібно натиснути на «плюс» біля картки в застосунку та обрати пункт «За посиланням».

Після цього той, хто надсилає гроші, лише сканує QR-код або переходить за посиланням та підтверджує платіж кнопкою «Переказати». Ця опція буде зручною для швидкого повернення боргу або збору коштів.

Безпека та універсальність

Представники monobank наголошують, що такий формат є безпечним, оскільки отримувач не розкриває номер своєї картки.

Надіслати посилання або QR-код можна будь-якій людині, навіть якщо вона є клієнтом іншого українського банку.

Окрім функціональних змін, monobank також додав можливість змінювати фон QR-коду. Для цього достатньо натиснути на зображення в застосунку, і колір фону автоматично зміниться.