Найбільша ІТ-компанія в Україні обмежить бенефіти для ФОПів: у чому причина

Усі корпоративні пільги та соціальні гарантії збережуться лише для фахівців, які працюють у правовому режимі «Дія.City», повідомляє DOU з посиланням на компанію.

Що відомо

У компанії пояснили, що це є частиною переходу на нову модель співпраці, яку EPAM почав впроваджувати ще у 2022 році після вступу до «Дія.City».

«Ми розглядаємо «Дія.City» як стратегічний напрям розвитку та основу для подальшого зростання нашого бізнесу в Україні. Повний спектр корпоративних бенефітів та соціальних гарантій буде доступний спеціалістам, які є частиною цього простору», — зазначили в компанії.

Податковий спецрежим «Дія.City»

З 2022 року в Україні діє спеціальний податковий режим для технологічних компаній «Дія Сіті».

Режим Дія Сіті передбачає наступні можливості для українських компаній, які набули статус резидента Дія Сіті:

Пільгове оподаткування заробітної плати працівників та компенсації гіг-контракторів резидента Дія Сіті, а також прибутку резидента Дія Сіті

Можливість застосування додаткових юридичних інструментів, зокрема гіг-контрактів, опціонів, договорів конвертованої позики

Як пише dev.ua, серед перших резидентів була й компанія EPAM. Пізніше IT-компанії Sigma, EPAM, NIX, SoftServe, Altexsoft створили власну організацію «Об'єднання резидентів» всередині «Дія City».

Станом на жовтень 2025 року в «Дія.City» перебувають близько 2 900 українських та міжнародних IT- компаній, які за три квартали перерахували понад 22 млрд грн податків.

Серед резидентів «Дія.City» EPAM є лідером за доходами, а також входить до топ-5 платників податків у 2024 році.

EPAM Ukraine — найбільша ІТ-компанія в Україні.