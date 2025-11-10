Нацбанк визначив, яким буде курс гривні до іноземних валют у вівторок, 11 листопада. Згідно з даними на сайті НБУ, курс євро трохи зріс, а долар подешевшав на 2 копійки.
10 листопада 2025, 15:32
Офіційний курс НБУ: євро зросло, а долар подешевшав
Курс долара
На вівторок НБУ встановив такий курс долара: 41,9559грн. Це на 2 копійки менше, ніж у понеділок (41,9782).
Історичний максимум долара: 42, 28 (13.01.2025).
Курс євро
Водночас курс євро на вівторок був встановлений на позначці — 48,5430, що на 3 копійки більше, ніж у понеділок (48,5058).
Історичний максимум євро: 49,40 (01.07.25).
Курс польського злотого
НБУ на вівторок встановив такий курс польського злотого: 11,4170 (у понеділок курс був 11,4652).
Джерело: Мінфін
