Robinhood запропонує роздрібним інвесторам акції непублічних ШІ-стартапів через новий ризикований фонд

Американська торгова платформа Robinhood Markets планує надати своїм клієнтам можливість інвестувати у приватні (непублічні) стартапи, що займаються штучним інтелектом, попри побоювання щодо формування «бульбашки» у секторі. Компанія створить для цього новий фонд, який володітиме частками в кількох провідних ШІ-компаніях, чия вартість стрімко зростає. Про це повідомляє Financial Times.

Що відомо

Голова Robinhood Влад Тєнєв заявив, що для нього важливіше надати звичайним людям доступ до швидкого зростання вартості ШІ-стартапів, ніж турбуватися про ризики «бульбашки».

Цей крок відбувається на тлі безпрецедентного буму на приватних ринках. За даними PitchBook, кількість приватних компаній у США з оцінкою понад $1 млрд («єдинорогів») зросла з 20 у 2016 році до понад 1000 у 2024-му.

Як зазначає Financial Times, за останні 12 місяців лише десять провідних ШІ-стартапів, таких як OpenAI та Anthropic, додали до своєї сукупної вартості майже $1 трлн за рахунок приватних угод.

Ризики неліквідності

Новий продукт Robinhood матиме структуру фонду закритого типу (closed-end fund). Це означає, що інвестори не зможуть швидко продати свої акції за ринковою ціною, як вони звикли це робити.

Аналітики попереджають, що гроші інвесторів ризикують опинитися «в пастці», якщо занадто багато людей вирішать одночасно вийти з фонду, оскільки базові активи (акції приватних компаній) не торгуються на біржі.

Влад Тєнєв, своєю чергою, наполягає, що роздрібні клієнти активно шукають такі можливості, навіть розуміючи високий рівень ризику та ймовірність повної втрати вкладень. Він також відкинув побоювання щодо «бульбашки», заявивши, що не вважає коефіцієнти P/E (ціна/прибуток) у великих технологічних компаній завищеними.