Минулий тиждень на валютному ринку відзначився рекордною активністю бізнесу: обсяги як купівлі, так і продажу валюти на міжбанку досягли максимумів за останні роки. Попри це, НБУ скоротив підтримку гривні, а курс долара, провівши більшу частину тижня вище 42,10, у п'ятницю різко відкотився до 41,83 грн. Цей «кульбіт» виглядає як технічна корекція перед новою хвилею зростання, оскільки чистий попит на валюту з боку бізнесу та населення зростає, а уряд анонсує масштабні соціальні виплати, ще не маючи на них коштів. Про це йдеться в аналітичному огляді фінансового аналітика Андрія Шевчишина 10 листопада.
Реальний попит на валюту всередині країни стрімко зростає — аналітик
Рекорди на міжбанку та поведінка НБУ
Активність на міжбанківському ринку минулого тижня суттєво зросла:
- Пропозиція валюти зросла на 12% до середньодобових $315 млн — це максимум з літа 2022 року. Бізнес активно продавав валюту під зарплати та бонуси, а в п'ятницю пропозицію сформували держбанки.
- Попит на валюту зріс на 19% до середньодобових $380 млн — максимум за 37 тижнів. Попит стимулювали відкат курсу, активний імпорт енергоносіїв та сезонний споживчий імпорт.
Як наслідок, середньодобовий дефіцит на міжбанку зріс на 65%, до $58,5 млн. Попри це, НБУ скоротив свої інтервенції на 16,6% — до $576 млн. «Таким чином, на зростаючому чистому попиті, Центробанк знов знижує підтримку, залишаючи можливість курсу для зростання», — зазначає Шевчишин.
Аналіз ринкових настроїв
- Долар: Після зростання на міжбанку вище 42,10 грн, тиждень закрився різким зміцненням гривні до 41,83 (офіційний курс НБУ — 42,08 грн). Готівковий курс залишався стабільним, незначно зрісши з 42,14 до 42,19 грн.
- Євро: На міжбанку курс практично не змінився, на готівковому ринку — незначно знизився з 48,95 до 48,85 грн.
- На початку листопада люди збільшили продаж валюти на 4% (ймовірно, для поточних гривневих витрат), що зменшило чистий дефіцит готівкової валюти на 15%.
- Попит на валюту у жовтні (дані НБУ): Аналітик також звернув увагу на дані НБУ за жовтень, які свідчать про загальне зростання попиту на валюту з усіх боків:
- Населення (готівка): Чистий попит зріс на 95% до $748 млн (8-місячний максимум).
- Бізнес (міжбанк): Чистий попит зріс на 15% до $2,25 млрд.
- Уряд та держкорпорації: Попит зріс на 11% до $715 млн.
- «Ділять шкуру невбитого ведмедя»: Соціальні виплати та ризики для бюджету
Найбільше занепокоєння в аналітика викликають анонси нових масштабних соціальних виплат, які уряд планує, базуючись на очікуваному «репараційному кредиті» від ЄС (€140 млрд) та інших надходженнях.
«Зараз уряд ділить шкуру невбитого медведя, пропонуючи додаткову допомогу та розпилюючи гроші… Залишається стійке враження передвиборчих гасел й соціальних ніштяків. Хоча грошей на це ще немає, а по деякім позиціям навіть немає домовленостей», — пише Шевчишин.
Серед анонсованих витрат:
- «Зимова допомога» у 1000 грн всім українцям (близько 10 млрд грн).
- 6500 грн зимової допомоги малозахищеним та 1500 грн педагогам.
- З 1 січня 2026 року: 50 000 грн за народження дитини, 7000 грн щомісячної допомоги, допомога породіллі, 8000 грн компенсації «єЯсла».
- Анонс підвищення зарплат військовим.
Водночас за даними ЕП, вже другий місяць відсутні нарахування за «українським кешбеком», оскільки гроші скінчились. Також було заявлено, що Україні не вистачає $750 млн на закупівлю газу.
Залежність від МВФ та ЄС
Аналітик вказує на суперечність: МВФ, за даними ЗМІ, не підпише програму, якщо Україна не отримає «репараційний кредит» на €140 млрд, але Мінфін очікує нову програму МВФ ($8 млрд) вже в січні, а кредит від ЄС — лише у квітні. «Ну й навіщо вона (програма МВФ) вже в такому випадку», — іронізує експерт, хоча й визнає її необхідність на тлі потреб у відновленні на понад $500 млрд.
Прогноз курсу
Андрій Шевчишин вважає п'ятничний відкат курсу «неринковим рухом» і очікує відновлення девальваційного тренду.
Чинники тиску на гривню:
- Очікування збільшення гривневої ліквідності (погашення ОВДП, зарплати).
- Зростання попиту на валюту з боку імпортерів.
- Ажіотажний попит на електромобілі: уряд планує з 1 січня 2026 року скасувати пільги (20% ПДВ та 10% мита), що збільшить їхню вартість на 30%. Це «спровокує додатковий значний попит та замовлення електрокарів до кінця року», що буде вимивати валюту.
Прогноз:
- Міжбанк: Рух у зону 42,25−42,40 грн/долар, з наступною ціллю 42,50 грн.
- Готівковий ринок: Рух у зону 42,50 грн/долар, з наступною ціллю 42,95 грн.
Експерт зазначає, що ці очікування можуть бути скориговані діями НБУ.
