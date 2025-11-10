Реальний попит на валюту всередині країни стрімко зростає — аналітик

Минулий тиждень на валютному ринку відзначився рекордною активністю бізнесу: обсяги як купівлі, так і продажу валюти на міжбанку досягли максимумів за останні роки. Попри це, НБУ скоротив підтримку гривні, а курс долара , провівши більшу частину тижня вище 42,10, у п'ятницю різко відкотився до 41,83 грн. Цей «кульбіт» виглядає як технічна корекція перед новою хвилею зростання, оскільки чистий попит на валюту з боку бізнесу та населення зростає, а уряд анонсує масштабні соціальні виплати, ще не маючи на них коштів. Про це йдеться в аналітичному огляді фінансового аналітика Андрія Шевчишина 10 листопада.

Рекорди на міжбанку та поведінка НБУ

Активність на міжбанківському ринку минулого тижня суттєво зросла:

Пропозиція валюти зросла на 12% до середньодобових $315 млн — це максимум з літа 2022 року. Бізнес активно продавав валюту під зарплати та бонуси, а в п'ятницю пропозицію сформували держбанки.

Попит на валюту зріс на 19% до середньодобових $380 млн — максимум за 37 тижнів. Попит стимулювали відкат курсу, активний імпорт енергоносіїв та сезонний споживчий імпорт.

Як наслідок, середньодобовий дефіцит на міжбанку зріс на 65%, до $58,5 млн. Попри це, НБУ скоротив свої інтервенції на 16,6% — до $576 млн. «Таким чином, на зростаючому чистому попиті, Центробанк знов знижує підтримку, залишаючи можливість курсу для зростання», — зазначає Шевчишин.

Аналіз ринкових настроїв

Долар: Після зростання на міжбанку вище 42,10 грн, тиждень закрився різким зміцненням гривні до 41,83 (офіційний курс НБУ — 42,08 грн). Готівковий курс залишався стабільним, незначно зрісши з 42,14 до 42,19 грн.

Євро: На міжбанку курс практично не змінився, на готівковому ринку — незначно знизився з 48,95 до 48,85 грн.

На початку листопада люди збільшили продаж валюти на 4% (ймовірно, для поточних гривневих витрат), що зменшило чистий дефіцит готівкової валюти на 15%.

Попит на валюту у жовтні (дані НБУ): Аналітик також звернув увагу на дані НБУ за жовтень, які свідчать про загальне зростання попиту на валюту з усіх боків:

Населення (готівка): Чистий попит зріс на 95% до $748 млн (8-місячний максимум).

Бізнес (міжбанк): Чистий попит зріс на 15% до $2,25 млрд.

Уряд та держкорпорації: Попит зріс на 11% до $715 млн.

«Ділять шкуру невбитого ведмедя»: Соціальні виплати та ризики для бюджету

Найбільше занепокоєння в аналітика викликають анонси нових масштабних соціальних виплат, які уряд планує, базуючись на очікуваному «репараційному кредиті» від ЄС (€140 млрд) та інших надходженнях.

«Зараз уряд ділить шкуру невбитого медведя, пропонуючи додаткову допомогу та розпилюючи гроші… Залишається стійке враження передвиборчих гасел й соціальних ніштяків. Хоча грошей на це ще немає, а по деякім позиціям навіть немає домовленостей», — пише Шевчишин.

Серед анонсованих витрат:

«Зимова допомога» у 1000 грн всім українцям (близько 10 млрд грн).

6500 грн зимової допомоги малозахищеним та 1500 грн педагогам.

З 1 січня 2026 року: 50 000 грн за народження дитини, 7000 грн щомісячної допомоги, допомога породіллі, 8000 грн компенсації «єЯсла».

Анонс підвищення зарплат військовим.

Водночас за даними ЕП, вже другий місяць відсутні нарахування за «українським кешбеком», оскільки гроші скінчились. Також було заявлено, що Україні не вистачає $750 млн на закупівлю газу.

Залежність від МВФ та ЄС

Аналітик вказує на суперечність: МВФ, за даними ЗМІ, не підпише програму, якщо Україна не отримає «репараційний кредит» на €140 млрд, але Мінфін очікує нову програму МВФ ($8 млрд) вже в січні, а кредит від ЄС — лише у квітні. «Ну й навіщо вона (програма МВФ) вже в такому випадку», — іронізує експерт, хоча й визнає її необхідність на тлі потреб у відновленні на понад $500 млрд.

Прогноз курсу

Андрій Шевчишин вважає п'ятничний відкат курсу «неринковим рухом» і очікує відновлення девальваційного тренду.

Чинники тиску на гривню:

Очікування збільшення гривневої ліквідності (погашення ОВДП, зарплати).

Зростання попиту на валюту з боку імпортерів.

Ажіотажний попит на електромобілі: уряд планує з 1 січня 2026 року скасувати пільги (20% ПДВ та 10% мита), що збільшить їхню вартість на 30%. Це «спровокує додатковий значний попит та замовлення електрокарів до кінця року», що буде вимивати валюту.

Прогноз:

Міжбанк: Рух у зону 42,25−42,40 грн/долар, з наступною ціллю 42,50 грн.

Готівковий ринок: Рух у зону 42,50 грн/долар, з наступною ціллю 42,95 грн.

Експерт зазначає, що ці очікування можуть бути скориговані діями НБУ.

